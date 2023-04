Московская биржа запускает сервис по заключению внебиржевых сделок с акциями без листинга

Source: MIL-OSI Russian Language News

10 апреля 2023 года Московская биржа (MOEX) предоставила профессиональным участникам рынка и их клиентам сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями российских компаний, не имеющими листинга на Московской бирже, с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

На первом этапе инвесторы могут заключать внебиржевые сделки с 10 акциями российских компаний без листинга. В дальнейшем планируется расширение списка доступных инструментов.

Перечень акций сформирован на основе данных системы индикативных котировок MOEX Board, в которую включены свыше одной тысячи акций российских компаний, с учетом активности в бумагах, необходимого уровня раскрытия информации, наличия финансовой отчетности и интереса со стороны инвесторов.

Новый сегмент доступен только квалифицированным инвесторам. Дополнительного подключения участников к площадке не требуется. Брокеры самостоятельно будут регулировать доступ своим клиентам.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

“В России огромное количество предприятий и бизнесов, находящихся на разных стадиях развития, многие из них уже стали акционерными обществами и имеют своих акционеров, но пока не публичны. Наш сервис поможет таким компаниям получить первый опыт вторичного обращения своих бумаг и найти новых акционеров, готовых финансировать интересные проекты и ждать, когда компания станет публичной. ОТС-сделки с ЦК также могут стать прообразом pre-IPO-площадки и удобным механизмом привлечения капитала на начальной стадии”.

Подробная информация о внебиржевых сделках с акциями размещена на сайте Московской биржи.

