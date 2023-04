Маленькое доброе дело 一 День донора в Новосибирском государственном университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

День донора в НГУ 一 акция, которую проводит университет не первый год. Она направлена на популяризацию донорства среди студентов и сотрудников. В этом году акция проводилась с 5 по 6 апреля. В ней могли принять участие не только студенты и сотрудники НГУ, но и жители Академгородка. В этом году акция собрала 150 человек, однако кровь удалось сдать примерно 100 участникам.

一 Одна из главных целей донорский акций в НГУ 一 это снизить острую нехватку донорской крови в медицинских учреждениях. Помимо этого, мы ставим перед собой задачу завлечь как можно больше молодых людей в донорское движение. Молодые люди, которые осознанно сдают кровь во имя высшей цели воспитывают в себе правильные и нужные качества, для жизни в современном обществе. Такие акции очень удобны, потому что можно стать донором не выходя из стен родного вуза, 一 отметил Богдан Поспелов, студент Института медицины и психологии В. Зельмана, организатор акции, волонтер-медик НГУ.

По словам организаторов акции, в этом году число доноров увеличилось на 20 человек по сравнению с предыдущим годом. А объем собранной крови составил 52 литра. После акции она попадает в центр крови, а затем передается в медицинские учреждения.

一 День донора ー это возможность сделать большое дело маленькими усилиями. Вы приходите на акцию, сдаете кровь, кушаете мороженое, а на другом конце города она спасает кому-то жизнь, 一 рассказала Влада Пономарева, студентка ИМПЗ НГУ, одна из волонтеров акции.

Многие студенты НГУ являются постоянными донорами и ежегодно участвуют в акции «День донора». Причины разные: от желания получить дополнительные выходные дни до желания помочь людям, которые нуждаются в этом.

一 Мне с детства казалось, что быть донором ー круто. Сдать кровь несложно, а кому-то это может спасти жизнь, 一 поделилась мнением Мария Козина, студентка Экономического факультета НГУ.

В следующем учебном году организаторы планируют привлечь как можно больше студентов и преподавателей, которые хотели бы помочь, сдав кровь.

