Максим Решетников: с точки зрения эффекта и нагрузки на бюджет находим оптимальные меры поддержки

лава Минэкономразвития России Максим Решетников обсудил с коллегами из экономических ведомств стран ЕАЭС вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Онлайн-семинар был организован в рамках мероприятий Года председательства России в ЕАЭС и прошел на площадке 3-го Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Уникальность российского опыта в том, что мы смогли выстроить систему взаимодействия Правительства и регионов с одной стороны, а с другой стороны — Правительства с банками и предпринимателями. И мы научились использовать банковское регулирование и находить оптимальные, с точки зрения нагрузки на бюджет и эффектов, инструменты», — отметил Максим Решетников.

Министр отдельно остановился на такой мере поддержки, как механизм «зонтичных» поручительств. Этот инструмент позволяет МСП решить проблему недостаточного залогового обеспечения, а следовательно — доступа к заемным средствам на развитие. «Через «Корпорацию МСП» было поддержано кредитов на 250 млрд рублей. Из них четверть, — это те, кто никогда бы не получили раньше кредиты. А три четверти получили бы их, но на более жестких условиях», — заявил Максим Решетников. Он предложил коллегам из стран ЕАЭС обратить внимание на этот опыт и отметил роль Банка России и «Корпорации МСП» в реализации программы.

Участие в онлайн-семинаре приняли заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Кыргызской Республики Айнура Усенбекова, заместитель директора Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан Мерей Исаева, директор Агентства продвижения экспорта Республики Узбекистан Улугбек Мурадов, член Коллегии (Министр) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, заместитель руководителя ФНС России Игорь Сатин, генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, заместитель губернатора Московской областей Екатерина Зиновьева.

