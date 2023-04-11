Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
8 апреля, в 11:00 состоится круглый стол “Вежливость и современные технологии”, в рамках которого физики и лирики обсудят аспекты коммуникативного взаимодействия в условиях цифровой трансформации:
Как создавать вежливые голосовые интерфейсы, учитывающие предпочтения пользователя?
Влияют ли современные технологии на наше представление о вежливости?
Могут ли корпусные исследования стать надежным инструментом изучения лингвистических и социальных признаков вежливости?
Специальные гости:
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Сергей Кондауров – директор по дизайну умных устройств с Алисой;
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Татьяна Веселовская – специалист лаборатории когнитивных и лингвистических исследований института русского языка им. Пушкина
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Максим Кронгауз – д.ф.н., руководитель проекта “Мультимедийный корпус речевого этикета” МФТИ
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А также магистранты и сотрудники Центра междисциплинарных исследований!
Место проведения: МФТИ. ауд. 239 НК
Трансляция в Youtube: https://clck.ru/343QEQ
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