Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

8 апреля, в 11:00 состоится круглый стол “Вежливость и современные технологии”, в рамках которого физики и лирики обсудят аспекты коммуникативного взаимодействия в условиях цифровой трансформации:

Как создавать вежливые голосовые интерфейсы, учитывающие предпочтения пользователя?

Влияют ли современные технологии на наше представление о вежливости?

Могут ли корпусные исследования стать надежным инструментом изучения лингвистических и социальных признаков вежливости?

Специальные гости:

Сергей Кондауров – директор по дизайну умных устройств с Алисой;

Татьяна Веселовская – специалист лаборатории когнитивных и лингвистических исследований института русского языка им. Пушкина

Максим Кронгауз – д.ф.н., руководитель проекта “Мультимедийный корпус речевого этикета” МФТИ

А также магистранты и сотрудники Центра междисциплинарных исследований!

Место проведения: МФТИ. ауд. 239 НК

Трансляция в Youtube: https://clck.ru/343QEQ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI