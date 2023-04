Корпоративные центры опережающей подготовки откроются на 30 предприятиях нацпроекта «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» откроют корпоративные центры опережающей подготовки. КЦОП — это площадка внутри предприятия для оценки компетенций сотрудников и ускоренной профподготовки.

«Корпоративные центры опережающей подготовки помогут составить экспертный профиль сотрудника и оценить возможности персонала. При необходимости они также могут провести обязательную переподготовку или повысить квалификацию сотрудников, чтобы создать высокие профессиональные стандарты рабочего места для более эффективной работы . Это особенно важно в текущих условиях, когда компании необходимо быть гибкими для развития и укрепления производства», — отметил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов.

Предприятия, где откроются КЦОПы, определили в ходе конкурсного отбора. В этом году компании подали 203 заявки из 50 регионов страны. Чтобы открыть КЦОП, предприятия собирали команды, формировали перечень приоритетных кадровых потребностей, а затем защищали проект перед экспертами Министерства экономического развития и Агентства развития навыков и профессий. К концу 2023 года в России будут работать 60 КЦОП в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«В текущих условиях предприятиям нужны эффективные и экономически выгодные решения, позволяющие повысить производительность, не «раздувая» штатное расписание и грамотно используя имеющиеся человеческий потенциал. Поэтому так важно, чтобы сегодня каждый сотрудник предприятия проявил личную инициативу по повышению производительности своего предприятия. КЦОП уже не первый год показывают эффективность своего применения на производстве, которые служат драйвером для предприятия и сотрудников, поскольку они устанавливают стандарты и алгоритмы оценки персонала и требований к сотрудникам, позволяющие быстро выявлять слабые места и качественно их улучшать», — подчеркивает генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.

Больше всего корпоративных центров опережающей подготовки откроют предприятия из Москвы (5 предприятий) и Краснодарского края (3 предприятия). По две компании из Санкт-Петербурга, Ростовской области, Республики Удмуртия и Иркутской области также планируют открыть КЦОП. По одному центру откроют предприятия, зарегистрированные в Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Ярославской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Сахалинской, Самарской, Оренбургской областях, а также в Красноярском крае, Пермском крае и Республике Татарстан.

