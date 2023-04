Как банки и МФО консультируют заемщиков: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые в этом или прошлом году оформляли кредит или заем, пройти специальный опрос.

С его помощью регулятор сможет оценить, насколько полно и добросовестно сотрудники банков и микрофинансовых организаций раскрывают важную для заемщиков информацию. Значительная часть вопросов касается возможного навязывания дополнительных платных услуг на этапе консультаций. Результаты исследования будут опубликованы. Банк России учтет их как в надзорной деятельности, так и при разработке нового регулирования в сфере защиты прав потребителей. Опрос анонимный, займет несколько минут, его можно пройти до 23 апреля включительно. Фото на превью: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

