Как банки и МФО консультируют заемщиков: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые в этом или прошлом году оформляли кредит или заем, пройти специальный опрос .

С его помощью регулятор сможет оценить, насколько полно и добросовестно сотрудники банков и микрофинансовых организаций раскрывают важную для заемщиков информацию. Значительная часть вопросов касается возможного навязывания дополнительных платных услуг на этапе консультаций.

Результаты исследования будут опубликованы. Банк России учтет их как в надзорной деятельности, так и при разработке нового регулирования в сфере защиты прав потребителей.

Опрос анонимный, займет несколько минут, его можно пройти до 23 апреля включительно.

Фото на превью: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom