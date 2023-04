Итоги танцевального проекта Just Dance 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 апреля 2023 года в актовом зале Государственного университета управления прошёл финал танцевального проекта Just Dance 2023.

В финале приняли участие:

Екатерина Батаева, ИУПСиБК

Гоша Черкасов, ИУПСиБК

Соня Гайслер, ИОМ

Дарья Максимова, ИОМ

Лада Расторгуева, ИМ

Даян Зайнуллин, ИОМ

Екатерина Карагодина, ИМ

Полина Никерова, ИЭФ

Алиса Коновалова, ИУПСиБК

Анна Порядкина, ИОМ

Конкурс проходит в ГУУ уже третий год и за это время успел зарекомендовать себя как интересное и яркое шоу, рождающее новых звезд. Актовый зал университета был заполнен до отказа, танцевали не только на сцене, но и в зале. С нетерпением ждём Just Dance 2024! Приходите, будет интересно!

Приз зрительских симпатий достался Полине Никеровой, ИЭФ.

Победителем проекта стал Даян Зайнуллин, ИОМ.

Фотографиями можно полюбоваться в специальном альбоме в группе ГУУ «ВКонтакте».

