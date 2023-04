Итоги выпуска биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Извещаем об итогах размещения биржевых облигаций следующих эмитентов:

Публичное акционерное общество РОСБАНК (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: г. Москва): 1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-02272-B-003P от 30.03.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:

3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 07.04.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 07.04.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 3 000 000 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 100%, 0%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: денежные средства в валюте Российской Федерации: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.; стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:

0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Место нахождения эмитента биржевых облигаций: Российская Федерация, город Санкт-Петербург): 1 Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-436-01000-B-005P от 06.02.2023 года.

Номинальная стоимость биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.

Объем размещенных биржевых облигаций по номинальной стоимости:

47 538 090 000 (Сорок семь миллиардов пятьсот тридцать восемь миллионов девяносто тысяч) руб.

Дата начала размещения биржевых облигаций: 07.04.2023 г.

Дата окончания размещения биржевых облигаций: 07.04.2023 г.

Фактическая цена размещения биржевых облигаций: 999,412 руб.

Количество размещенных биржевых облигаций: 47 538 090 штук.

Доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций: 47,54%, 52,46%

Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе: денежные средства в валюте Российской Федерации: 47 510 137 603,08 руб.; денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения: 0 руб.; стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации:

0 руб.

Сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены в процессе размещения ценных бумаг (информация, приведенная в данном абзаце, представлена эмитентом): Информация о совершении сделок, признаваемых федеральными законами крупными сделками, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Положения гл. XI “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, положения ст. 45 “Заинтересованность в совершении обществом сделки” Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” не применяются к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI