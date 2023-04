Илья Смирнов назначен директором Департамента страхового рынка (11.04.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Приказом Председателя Банка России с 12 апреля 2023 года директором Департамента страхового рынка назначен Смирнов Илья Владимирович, с 2018 года занимавший должность заместителя директора департамента.

В Банке России Илья Смирнов работает с 2004 года, занимал различные должности в Департаменте операций на финансовых рынках и Департаменте коллективных инвестиций и доверительного управления.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI