Доступность новых режимов рынка акций в промышленной системе фондового рынка

Сообщаем вам, что новые OTC режимы торгов для инструментов рынка акций становятся доступны для торгов в промышленной версии системы фондового рынка с 10 апреля 2023 года:

MTQR – OTC: Акции

MPTR – OTC: РПС с ЦК Акции

Участникам будут предоставлены следующие способы выставления заявок для этих режимов: терминал MOEX Trade SE, шлюз ASTS Bridge. Выставление заявок с помощью протоколов FIX и TWIME будет доступно в безадресном режиме MTQR.

Рыночные данные по новым режимам будут доступны в терминале MOEX Trade SE, шлюзе ASTS Bridge и будут транслироваться по протоколам FAST/SIMBA.

Обозначенные режимы торгов были добавлены в систему фондового рынка в состоянии технической готовности 3 апреля 2023 года.



