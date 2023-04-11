Доля юаня на биржевых торгах обновила максимум в марте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Валютная пара юань/рубль в обороте биржевых торгов достигла 39%, в то время как доля пары доллар США / рубль снизилась до минимальных за последние годы 34%.

Индекс МосБиржи по итогам прошлого месяца вырос на 8,8% и вернулся к уровню до падения в сентябре 2022 года. Акции российских компаний обновили в марте локальные максимумы благодаря позитивной финансовой отчетности.

Банк России провел оценку потенциальной чувствительности российской банковской системы к росту доходности облигаций. В целом кредитные организации устойчивы к повышению ставок даже с учетом переоценки портфеля бумаг, удерживаемого до погашения. При этом Банк России может предоставить дополнительную ликвидность в случае необходимости.

Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Фото на превью: Parilov / Shutterstock / Fotodom