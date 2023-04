Дмитрий Вольвач: В ЕАЭС обсуждают создание Евразийского агентства стратегических инициатив

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Партнерство между странами-участницами ЕАЭС не ограничивается исключительно экономикой. По мере развития Союза в орбиту взаимодействия входят принципиально новые направления сотрудничества – образование, здравоохранение, туризм и спорт.

Об этом заместитель министра экономического развития России заявил в понедельник, 10 апреля, выступая на специальном круглом столе «Стратегические приоритеты развития ЕАЭС: на пути к эффективной наднациональности» в рамках XXIV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в Высшей школе экономики.

В своем выступлении он говорил об успешной реализации «союзного» документа по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также о приоритетах российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году.

Стратегический документ развития ЕАЭС до 2025 года, по его словам, стал не только важнейшим дополнением к существующему договору между странами «евразийской пятерки», но и помог определить общие подходы к развитию и углублению интеграционных процессов, заложив масштабные меры по повышению эффективности наднационального механизма Союза.

При этом за время своего существования за Евразийским экономическим союзом закрепилась уникальная особенность: все оперативные и стратегические задачи в странах Союза решаются системно.

«В новых внешнеполитических и внешнеэкономических реалиях наличие согласованного плана действий с четкими целевыми установками и временными ориентирами – одна из ключевых основ эволюции нашего интеграционного объединения, – пояснил Дмитрий Вольвач. – В настоящее время приближается медиана срока реализации «Стратегии – 2025», большая часть мероприятий из которой запланирована на 2023-2024 годы. В прошлом году нам удалось синхронизировать работу как на треке до 2025 года, так и выстроить оперативную работу по обеспечению устойчивости экономик наших стран».

В течение 2022 года было принято более 60 союзных актов разного уровня для поддержания роста благосостояния граждан и роста конкурентоспособности бизнеса стран ЕАЭС. Особую роль в работе Союза, по его словам, играет координация усилий всех стран «пятерки» на региональном уровне. Именно благодаря межрегиональному сотрудничеству страны ЕАЭС могут «держать руку на пульсе», совершенствовать механизм принятия наднациональных решений и определять динамику евразийской экономической интеграции.

В ходе выступления Дмитрий Вольвач также подчеркнул, что фундаментом развития и углубления интеграции является торговля. Так, за период с 2014 по 2021 год взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС увеличилась в стоимостном выражении на 28,5% и составила 73,1 млрд долл. В 2022 году стоимостный объем внутрирегионального экспорта ЕАЭС составил 83,3 млрд долл., что на 14% больше, чем в 2021 году.

«Наибольший прирост был характерен для поставок товаров из Армении на рынок ЕАЭС – в 2,8 раза (до 2,5 млрд долл.). Беларусь увеличила экспорт в страны Союза на 38% (до 24 млрд долл.), Казахстан – на 20,5% (до 9,7 млрд долл.), Киргизия – на 81,7% (до 1,4 млрд долл.), – привел данные замминистра».

В числе ключевых направлений дальнейшей работы Союза он назвал запуск механизма финансирования кооперационных проектов в приоритетных промышленных секторах из бюджета ЕАЭС. Речь идет, в первую очередь, о создании механизмов поддержки проектов на этапе их запуска, о формировании проектной документации и помощи в поиске контрагентов в странах ЕАЭС. Значительный вклад в решение этих задач, по словам Дмитрия Вольвача, внесёт создание Евразийского агентства стратегических инициатив, идея о запуске которого сейчас обсуждается на площадке ЕЭК.

Второе важное направление партнерства между странами ЕАЭС – «зеленая экономика». В данный момент страны-участницы Союза обсуждают вопрос разработки концепции международного договора по экономическому сотрудничеству в рамках климатической повестки. В процессе разработки находится проект формирования общего добровольного рынка углеродных единиц и создание Банка климатических технологий и цифровых единиц.

«Необходимым условием гармонизации климатической повестки в рамках нашего интеграционного объединения является наделение Союза наднациональными компетенциями в сфере «зеленой экономики», – отметил замминистра. – Сближение стран Союза на климатическом направлении будет не только способствовать сокращению барьеров для движения товаров, услуг и капиталов на пространстве ЕАЭС, но и усилит конкурентные преимущества «пятерки» на мировых рынках, все больше ориентирующихся на низкоуглеродные стандарты».

