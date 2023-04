Гуманитарный форум в Политехе объединил крупнейшие вузы России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подошла к концу II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Гуманитарный форум в Политехническом», организованная Гуманитарным институтом СПбПУ. Конференция объединила более 200 участников из университетов Петербурга, Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Ярославля и Якутска для обсуждения актуальных проблем в области лингвистики, международных отношений, педагогики, психологии, юриспруденции, социальных коммуникаций, издательского дела, молодежной политики и т.д.

Мероприятие открыла научный руководитель Гуманитарного института, доктор педагогических наук Надежда Алмазова: Второй раз мы собираемся в таком большом составе для приветствия не только наших любимых студентов, не менее любимых преподавателей, а также глубокоуважаемых гостей, которые нашли время чтобы из других образовательных организаций и даже городов приехать к нам и выступить со своими обращениями, идеями и обсудить актуальные научные темы .

Участников ждали секционные заседания, научные и интерактивные площадки, дискуссии, мастер-классы и деловые игры. Большой интерес вызвала панельная дискуссия на тему «Экосистемный подход в молодежной политике в образовательной организации. Вместе мы можем больше», с участием проректора по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максима Пашоликова и видных общественных деятелей Петербурга. В рамках форума была организована молодежная научная школа « Язык и идентичность в контексте геополитических вызовов» — совместный проект ученых и организаторов образовательного процесса СПбПУ и Института образования и гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени И. Канта. Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь .

«Гуманитарный форум в Политехническом» реализует уникальный принцип междисциплинарной солидарности по вопросам развития и прогресса. Формат форума — это формат открытой науки в интересах общества и в следующем году мы будем рады вновь видеть, как мастеров науки, так и студентов.

