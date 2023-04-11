Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

Петербургский международный образовательный форум — это открытая площадка для дискуссий, обмена опытом и откровенного профессионального диалога о просвещении. На полях форума выдающиеся ученые, педагоги, политики и деятели культуры обсуждают вопросы образования как фундаментальной основы для современного общества, в котором роль преподавателя является первостепенной, а усилия государства должны быть направлены на повышение престижа профессии учителя.

В торжественной церемонии приняли участие помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Санкт-Петербурга, член попечительского совета СПбГУ Александр Беглов, ректор Санкт-Петербургского университета член-корреспондент РАН Николай Кропачев, советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Владимир Мединский, открывая церемонию, отметил важность того, что 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. «Просто знаний недоста regalo

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также высказался о значимости педагога в жизни каждого человека: «В этом году мы празднуем 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского — великого русского педагога и ученого. Он говорил, что учитель не только передает знания школьникам, но и формирует мировоззрение, воспитывает душу, любовь к своей малой и большой родине, к родителям, к традициям. Это то, что сегодня мы называем возрождением исконных традиций, которыми славилась отечемаинся с».

Дорогие педагоги, учителя! “

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В церемонии награждения лучших учителей принял участие губернатор Санкт-Петербурга Алексангр. Он вручил памятный знак «350 лет Петру Великому» за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности в Петербурге директору Института педагогики СПбГУ Елене Казаковой, лауреату премии Российского профессорского собрания yoобладателю медали Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которая en el proceso По инициативе СПбГУ пленарное заседание форума было посвящено школьному предмету «Обществозоз». Оно проходило ure форículos профессионального ure -звора на тем «оествознание: ошоон» »».

Переход к конструктивному обсуждению современных вызовов в системе образования еще в своем приветственном слове определил ректор СПбГУ Николай Кропачев. «Эксперello На наш взгляд, это вступает в противоречие с миссией предмета в контексте его роли в формировании мировоззрения наших школьников», — подчеркнул ректор.

По инициативе ректора СПбГУ Николая Кропачева в 2022 году экспертами Университета был проведен развернутый опрос учителей обществознания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в ноябре 2022 года прошел круглый стол «Преподавание обществознания в общеобразовательных учреждениях».

В своем пленарном докладе ректор уделил особое внимание вопросам подготовки учителей по обществознанию и рассказал о ряде программ в этой сфере, которые реализует Университет. «По заказу Образовательного центра “Сириус” в СПбГУ нашими учеными — экономистами, философами, политологами, психологами, юристами, педагогами под руководством декана юридического факультета Сергея Белова разработана программа повышения квалификации для действующих учителей обществознания. Задача программы состоит в том, чтобы не только ответить на актуальные вопросы педагогов, но и показать им интегративную функцию ценностно-смыслового ядра в построении современного мировоззрения школьников», — отметил Николай Кропачев, добавив, что Санкт-Петербургский университет планирует активно участвовать в реализации задач , связанных с формированием ценностно-смыслового единства нашей страны.

В СПбГУ под руководством директора Института педагогики Елены Казаковой разработана магистерская «Педагог для школы высоких технологий»;

Далее на пленарном заседании выступил советник президента РФ Валерий Фадеев, который отметил необходимость продвижения традиционных нравственных и культурных ценностей. Частtoso О подгтвке интерееatroых чебников по ощест neg По ее мнению, онновныífulo отиее» иреиiación

Подводя итоги пленарного заседания, Елена Казакова обратилась к участникам: «Нам с вами повезло получить хорошее образование, давайте сделаем все, чтобы наши дети тоже получили хорошее образование и смогли быть счастливыми!»

На полях форума в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц при поддержке Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета была организована площадка «Научная среда». В работе секции приняла участие член-корреспондент РАО директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, которая предложила ответить на вопрос «Какое будущее мы строим и как готовим тех, кто будет в нем жить?» в рамках темы «Образование в ХХI веке и когнитивная нейронаука».

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