Всероссийская олимпиада по физике стартовала

Церемония открытия заключительного этапа всероссийской школьной олимпиады по физике состоялась 9 апреля в Белом зале Политеха. На заключительный этап состязаний приехали более 350 учеников 9-11 классов школ из разных уголков страны, в том числе из ДНР. В течение недели ребятам предстоят сложнейшие задачи по физике, а также экскурсии по Петербургу.

Основная задача, которая сейчас стоит перед страной — это технологический суверенитет. А значит, нам нужны талантливые инженеры, конструкторы, исследователи. Поэтому для Петербурга как для научного, промышленного центра страны, особая честь принимать заключительный этап олимпиады по физике. Вместе с Политехническим университетом мы подготовили для вас увлекательное знакомство не только с парадным Петербургом, но и с Петербургом инженерным. Я желаю вам не только победы на этой олимпиаде, но и побед в вашем будущем, чтобы страна гордилась вами! , — обратилась к участникам вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Сегодня началось первое испытание — экспериментальный тур олимпиады, а уже через пару дней начнется теоретический этап.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике не проводился в Петербурге с 2014 года, и мы благодарны правительству города за право проводить финал в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета. Этот год для нас особенный, мы готовимся встречать 125-летие нашего университета. Сейчас Политех — это современный образовательный, научный и промышленный центр, занимающийся передовыми исследованиями, во многом определяющими векторы развития отечественной науки и техники. Мы гордимся нашей историей и чтим традиции. В Главном учебном корпусе, где вы будете решать задачи олимпиады, работали великие ученые, Нобелевские лауреаты — Пётр Леонидович Капица, Николай Николаевич Семёнов, Жорес Иванович Алфёров. Уверена, что в наших стенах вам будет сопутствовать удача! , — отметила в своем выступлении проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

Путь в финал олимпиады не был простым — каждый из участников успешно прошел три этапа: школьный, муниципальный и региональный. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады получают право поступать в университет без вступительных экзаменов, а лучшие из лучших смогут попасть в команду сборной России для участия в международных олимпиадах. Предстоящая неделя у юных физиков будет насыщенной. Организаторы покажут гостям и Политех: музеи истории и техники, знаменитую Гидробашню, а также современные лаборатории, в которых работают ученые. Подведение итогов и закрытие Всероссийской олимпиады по физике пройдет 15 апреля.

Отметим, накануне старта заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и в рамках Городской недели физики в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого губернатор города Александр Беглов и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук встретились с учителями петербургских школ. Глава «Курчатовского института», член-корреспондент РАН, Почетный доктор СПбПУ Михаил Ковальчук провел открытую лекцию «Природоподобие и решение проблем современного мира».

