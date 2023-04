Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

8 апреля пройдет юбилейный 20-й Тотальный диктант — открытая просветительская акция, в рамках которой любой желающий может проверить свою грамотность. Впервые в этом году одной из площадок проекта станет библиотека МФТИ в Зюзино.

Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Читать диктант в нашей библиотеке будет Григорий Тарасевич — шеф-редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера».

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а проводят активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

Регистрация на Тотальный диктант откроется 29 марта на официальном сайте проекта. Ждем всех студентов и сотрудников Физтеха!

Участие бесплатное, вход по предварительной регистрации, на входе потребуется паспорт.

Координатор проекта в библиотеке МФТИ — Светлана Синица, sinitsa.sv@mipt.ru

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI