Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

8 арелance пройдет юбилейный 20-й тттный диктант-открыры regalo Впервые в этом году одной из площадок проекта станет библиотека МТИ в Зюзино.

Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсенье.

Чита regalo

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты Новосибирского государственного университета. За 19 л л аиeno приобрела всеéfir.

Registrado en Тотальный диктант откроется 29 de marzo на официальном сайте проекта. Ждем всех студентов и сотрудников Физтеха!

Участие бесплатное, вход по предварительной регистрации, на входе потребуется паспорт.

Координатор проекта в библиотеке МФТИ — Светлана Синица, sinitsa.sv@mipt.ru

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