Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

7 апреля 2023 года состоялось 18-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МСИ), в котором приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных организаций-участников, в том числе ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Владимир Витальевич выступил с докладом на тему «О проведении тематического урока по финансовой безопасности и этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности в новых субъектах Российской Федерации». Ректор рассказал, что в проведении открытого урока были задействованы педагоги 278 школ ДНР, 100 школ ЛНР, 50 школ из Херсонской области и 82 школ из Запорожской области. Для этого в течение пяти дней проводился онлайн-марафон по обучению к проведению урока для педагогов из новых регионов, к которому подключилось 936 участников. Был создан чат в «Телеграме» для обсуждения всех возникающих вопросов.

По состоянию на 6 апреля был получен отчёт о проведении тематического урока по финансовой безопасности у 6900 обучающихся, в том числе из Запорожской области 2975 человек, из ДНР – 2762, ЛНР – 962, Херсонской области – 201 ученик.

В дальнейшем у педагогов новых регионов будет возможность выбрать один из трёх вариантов проведения урока: подключиться к онлайн уроку, проводимому педагогами ГУУ, провести урок самостоятельно или включать ученикам видеозапись урока.

На данный момент ГУУ готовится к проведению предварительного (вузовского) этапа Олимпиады.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI