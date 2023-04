08.04.2023 Życzenia wielkanocne od premier Mateusza Morawieckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Z okazji Świąt Wielkanocnych premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do wszystkich Polek i Polaków z serdecznymi życzeniami. Tegoroczna Wielkanoc to przede wszystkim czas nadziei. Szef rządu podkreślił, że przeszliśmy wszyscy razem trudny czas – pandemia COVID-19 i wojna za naszą wschodnią granicą zasiały ziarno niepokoju. Jednak wspólna praca i solidarność przyniosły efekty. Rząd ochronił polskie rodziny, zapewnił ciepło i ograniczył wzrosty cen. Premier podkreślił, że dziś, kiedy nasze domy wypełnią się światłem radości i nadziei, powinniśmy wierzyć w lepsze jutro. Życzył wszystkim spędzenia Świąt Wielkanocnych w atmosferze zgody i wzajemnej życzliwości. Wyraził również nadzieję na pokój, na który tak długo czekamy.

Święta Wielkiej Nocy to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Kończy się zima, do życia budzi się przyroda, a nasze domy wypełnia znowu radość.

Za nami trudny czas. Po dwóch latach pandemii przyszła wojna. A kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem. O dostępność węgla, o rosnące ceny.

Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny. Dzięki tej solidarności udało się spowodować, że nie zabrało węgla, a zastosowane tarcze pomogły w zakupie opału i niezbędnych produktów.

To co najtrudniejsze już za nami, a tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro. Życzę wszystkim, aby radość ze zmartwychwstania wypełniła nasze domy. Abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości.

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie światu długo wyczekiwany pokój, a nasze serca wypełni nadzieją i radością.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

