06.04.2023 Spotkanie wielkanocne z żołnierzami Wojska Polskiego

6 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne Prezydenta RP z żołnierzami Wojska Polskiego. W spotkaniu świątecznym uczestniczył wicepremier Mariusz Błaszczak. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP oraz duchowieństwo: biskup polowy WP, prawosławny ordynariusz wojskowy, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.

“Spotykamy się w trudnym czasie, w którym zarówno mnie, jak i panu premierowi, dowództwu, zależy na tym, żeby jak najbardziej być z Państwem, być z naszymi żołnierzami, żebyście Państwo mieli poczucie tego, że ta jedność Rzeczypospolitej Polskiej, także jeżeli chodzi o prowadzenie spraw obronności państwa, Wojska Polskiego, polskiej armii, jest zachowana, jest mocna”

– mówił prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z żołnierzami.

Prezydent RP A. Duda i wicepremier M. Błaszczak złożyli życzenia świąteczne żołnierzom Wojska Polskiego, pracownikom resortu obrony narodowej oraz ich rodzinom. Uroczystość dopełniły życzenia składane przez żołnierzy, którzy tegoroczne święta spędzą na służbie poza granicami Polski, wypełniając tym samym m.in. zobowiązania sojusznicze w Libanie czy Rumunii.

Podczas spotkania prezydent A. Duda podziękował wicepremierowi, Mariuszowi Błaszczakowi za podpisane kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego.

“Panie premierze, dziękuję za to, że dzięki pana staraniom, dzięki staraniom wszystkich pana współpracowników, którym proszę przekazać moje podziękowania, ten zasób, który przekazujemy na Ukrainę jest uzupełniany supernowoczesnym uzbrojeniem. Takim, które jest rzeczywiście absolutnym światowym “top of the top” Bardzo jestem za to wdzięczny, tego właśnie od lat potrzebowaliśmy”

– powiedział.

Podczas spotkania szef MON przypomniał o priorytetach Wojska Polskiego – wzmacnianiu potencjału, modernizacji i zwiększaniu liczebności.

„W ubiegłym roku 13 542 nowych żołnierzy przystąpiło do Wojska Polskiego. To jest rekord. To najwyższa liczba od czasu zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej. Dziękuję właśnie za te decyzje stanowiące o przystąpieniu do Wojska Polskiego. Wojsko Polskie rośnie w siłę jeżeli chodzi o liczebność. 167 tys. żołnierzy mamy dziś. Wyposażamy żołnierzy Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, broń”

– pokreślił wicepremier.

