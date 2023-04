06.04.2023 Kiszyniów Premier Mateusz Morawiecki złożył oficjalną wizytę w Mołdawii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bezpieczeństwo Polski i Mołdawii

Od początku ataku Rosji na Ukrainę, Polska i Mołdawia pomaga ukraińskim władzom i obywatelom. Wielu uchodźców znalazło schronienie w naszych krajach. Potępiamy nielegalną rosyjską inwazję. Wyrażamy pełne poparcie dla walczącej Ukrainy.

Oba kraje zostały dotknięte wojną hybrydową, którą rozgrywa Rosja po ataku zbrojnym na Ukrainę. Mierzymy się z szantażem gazowym, szantażem energetycznym, putinflacją, propagandą rosyjską. Rosja straszy rząd Mołdawii na najróżniejsze sposoby i narusza ich przestrzeń powietrzną.

W dobie wojny hybrydowej ważne jest również bezpieczeństwo cyfrowe. Polska będzie wspierać Mołdawię w wysiłkach zabezpieczenia przestrzeni cyfrowej. W tym celu Prezesi Rady Ministrów podpisali memorandum o porozumieniu w sprawie cyberbezpieczeństwa pomiędzy rządami obu Państw.

„Przez stulecia byliśmy sąsiadami i dzisiaj w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę również spotykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęcie Mołdawii do Unii Europejskiej

Polska docenia wysiłki Republiki Mołdawii na rzecz dołączenia do Unii Europejskiej. Zdecydowanie popieramy suwerenność i integralność terytorialną Mołdawii. Cieszymy się z decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Republice Mołdawii statusu kandydata do UE. Wspieramy w tych staraniach mołdawskie władze poprzez działania na wielu płaszczyznach.

„Wspieramy także działania Mołdawii w kierunku akcesji do Unii Europejskiej. Niech to będzie taki przedsionek do wejścia w struktury bezpieczeństwa w szerszym kontekście.” – podkreślił polski szef rządu.

Wieloaspektowa współpraca dwustronna

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu. Chcemy zabezpieczyć mołdawskie szpitale i inne instytucje publiczne przed wyłączeniem prądu.

„Polska ma tutaj bardzo dobre doświadczenia. Jesteśmy państwem, które dostarcza bezpieczeństwo energetyczne także na Ukrainę” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Współpracę dwustronną naszych krajów widać na wielu polach. Polskie Linie Lotnicze LOT realizują dodatkowe połączenia pomiędzy Polską, a Mołdawią, dzięki czemu rozwijamy współpracę gospodarczą. Pomagamy również poszerzać działalność instytucji rozwoju w Mołdawii poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Premier Mołdawii Dorin Recean podkreślił, że Polska znajduje się wśród dziesięciu największych, najważniejszych krajów, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Republiką Mołdawii.

Spotkanie z prezydent Mołdawii oraz Polonią

Podczas swojej wizyty w Mołdawii premier Mateusz Morawiecki spotkał się również z prezydent Republiki Mołdawii Maią Sandu. Politycy rozmawiali o współpracy polsko-mołdawskiej, pomocy rozwojowej dla Mołdawii, integracji z Unią Europejską oraz wsparciu dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Szef polskiego rządu spotkał się również z organizacjami polonijnymi w Kiszyniowie. W stolicy Mołdawii upamiętnił także śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Złożył wiązankę pod tablicą pamiątkową jego pamięci w Bibliotece Polskiej. Tablica została odsłonięta w 2010 r. dzięki decyzji ówczesnej rady miasta Kiszyniowa.

