Путь к росту: три приоритетных направления деятельности

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ

6 апреля 2023 г.

Выступление в преддверии Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка Мероприятие Meridian-Politico, Вашингтон, округ Колумбия, 6 апреля 2023 года

1. Введение

Доброе утро! Посол Холлидей, я хочу поблагодарить вас за теплый прием. Также большое спасибо агентству Politico за участие в организации сегодняшнего мероприятия, отражающего дух наших организаций: служить платформой для объединения людей и обсуждения стоящих перед нами глобальных задач.

Находясь здесь, в Meridian House, — прекрасном «доме на холме» — я не могу не вспомнить слова Нельсона Манделы: «Я открыл для себя секрет: поднявшись на высокий холм, обнаруживаешь перед собой еще много холмов, которые предстоит преодолеть».

Не так ли выглядят и последние три года — восхождение на один «высокий холм» за другим лишь открывает вид на те, что еще впереди? Сначала был Covid, затем вторжение России в Украину, инфляция и кризис стоимости жизни, который затронул всех без исключения.

Пока что, как выясняется, мы неплохо справляемся с крутым восхождением. Но лежащий впереди путь — и особенно тот, который вернет нас к уверенному росту, — полон препятствий и теряется в тумане, а соединяющие нас канатные веревки могут оказаться слабее, чем всего лишь несколько лет назад.

Сегодня я хочу поговорить о том, как нам преодолеть этот сложный подъем, сосредоточившись на фундаментальном вопросе роста: как обеспечить надежное восстановление в краткосрочной перспективе и заложить основы для более прочного, более устойчивого и более инклюзивного роста.

2. Глобальные перспективы: труднодостижимое восстановление

Давайте сначала обратимся к экономической картине. За уверенным восстановлением, наметившимся в 2021 году, последовал тяжелый шок войны, развязанной Россией против Украины, с ее далеко идущими последствиями ― рост мировой экономики в 2022 году снизился почти вдвое, с 6,1 до 3,4 процента.

В текущем году эта тенденция продолжилась. Несмотря на удивительную устойчивость рынков труда и потребительских расходов в большинстве стран с развитой экономикой, а также подъем в результате открытия экономики Китая, мы ожидаем, что рост мировой экономики составит менее 3 процентов в 2023 году.

Как вы увидите в нашем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» на следующей неделе, рост остается слабым по сравнению с прошлыми периодами, как вближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Также наблюдаются резкие различия между группами стран.

Определенный импульс обеспечивают формирующиеся рынки. В частности, в лучшую сторону выделяется Азия. Ожидается, что в 2023 году половина мирового роста придется на Индию и Китай.

Но другим предстоит более трудный путь. Экономическая активность замедляется в США и в зоне евро, где спрос сдерживают более высокие процентные ставки. Прогнозируется, что приблизительно 90 процентов стран с развитой экономикой в этом году отметят снижение темпов роста.

В странах с низким доходом повышение стоимости заимствования совпало по времени с ослаблением спроса на их экспорт. Мы также ожидаем, что рост доходов на душу населения в этих странах будет уступать показателям стран с формирующимся рынком. Это суровый удар, и теперь странам с низкими доходами будет еще сложнее преодолевать отставание.

Бедность и голод могут еще более усилить опасную тенденцию, вызванную кризисом коронавируса.

Гораздо более серьезные последствия удалось предотвратить благодаря решительным и скоординированным мерам денежно-кредитной и бюджетной политики, принимавшимся в последние годы. Однако на фоне усиления геополитической напряженности и сохраняющейся высокой инфляции прочное восстановление остается труднодостижимой задачей. И это негативно сказывается на дальнейших перспективах для всех, особенно для наиболее уязвимых слоев населения и стран.

3. Три приоритетных направления деятельности

Что же требуется для улучшения краткосрочных и среднесрочных перспектив роста? Я вижу три больших «холма», которые нам предстоит преодолеть.

Первый «холм» — это борьба с инфляцией и сохранение финансовой стабильности.

Уверенный рост невозможен без стабильности цен ― как и без финансовой стабильности. И сегодня обе эти темы требуют пристального внимания директивных органов.

Несмотря на то, что центральные банки повышают процентные ставки синхронизированно и самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, базовая инфляция остается на неизменно высоком уровне, отчасти из-за ограниченного предложения на рынках труда во многих странах.

В то же время борьба с инфляцией стала более сложной задачей из-за возникших недавно проблем в банковском секторе США и Швейцарии, что еще раз показало, насколько сложно перейти в сжатые сроки от длительного периода, отмеченного низкими процентными ставками и неограниченной ликвидностью, к гораздо более высоким ставкам и более ограниченной ликвидности.

В результате проявились неудовлетворительное управление рисками в отдельных банках и недостатки в области надзора. Но в то же время стало очевидно, что в банковском секторе произошли значительные изменения после мирового финансового кризиса 2008 года.

Сегодня позиции банков более прочные и устойчивые, а директивные органы предприняли необыкновенно оперативные и широкие по охвату действия в последние недели. Тем не менее сохраняются опасения в отношении возможных скрытых уязвимых мест, не только в банках, но и в небанковских организациях, поэтому не время успокаиваться на достигнутом.

Что это означает для денежно-кредитной политики? Пока финансовое давление остается ограниченным, мы ожидаем, что центральные банки продолжат бороться с инфляцией, сохраняя жесткую направленность политики, чтобы не допустить дестабилизации инфляционных ожиданий.

В то же время им следует устранять риски для финансовой стабильности по мере их возникновения путем предоставления необходимой ликвидности. Главное — тщательно отслеживать риски в банках и небанковских финансовых организациях, а также слабые места в таких секторах, как коммерческая недвижимость.

Иными словами, центральные банки должны продолжать использовать процентные ставки для борьбы с инфляцией, в то же время обеспечивая финансовую стабильность при помощи мер финансовой политики. Этот верный курс, пока финансовое давление остается ограниченным. Если же ситуация изменится, директивным органам придется решать еще более сложную задачу, чтобы найти баланс между целями в отношении инфляции и финансовой стабильности и использованием имеющихся в их распоряжении инструментов. Именно поэтому теперь как никогда от них требуется особая бдительность и оперативность.

В налогово-бюджетной сфере необходимы дальнейшие усилия по сокращению бюджетного дефицита, чтобы содействовать борьбе с инфляцией и создать бюджетное пространство для преодоления будущих кризисов. Однако эти усилия должны сочетаться с поддержкой наиболее уязвимых слоев населения, особенно людей, которые все еще страдают от кризиса стоимости жизни.

Итак, это непростое «восхождение»: борьба с инфляцией, сохранение финансовой стабильности и обеспечение социальной сплоченности. Если найти верные решения, это позволит ведущим странам с развитой экономикой пройти по узкой стезе, чтобы достичь «мягкой посадки», а более уязвимым странам с формирующимся рынком и развивающимся странам ― получить защиту от неблагоприятных вторичных эффектов.

Перейду ко второму «холму»: это улучшение среднесрочных перспектив роста.

Мы прогнозируем, что в ближайшие пять лет рост мировой экономики будет держаться в области 3 процентов — и это наш самый низкий среднесрочный прогноз роста с 1990 года, что значительно ниже среднего показателя 3,8 процента за последние два десятилетия. В этих условиях еще сложнее добиваться сокращения бедности, преодолевать экономические последствия коронавируса и создавать новые и более благоприятные возможности для всех.

Чтобы одолеть этот холм, потребуется ряд ключевых качественных изменений.

Одно из них состоит в поднятии производительности и потенциала экономического роста посредством реформ управления и ускорения цифровой революции, улучшения делового климата и повышения уровней человеческого капитала и инклюзивности. Одно лишь сокращение разрыва в участии женщин в рабочей силе может увеличить объем производства в среднем на 35 процентов в странах с более высоким гендерным неравенством.

Нам также необходимо «зеленое» качественное изменение, чтобы защитить нашу планету и создать новые экономические возможности. Для достижения нашей коллективной цели по выполнению Парижского соглашения и повышению климатической стойкости нужно будет перенаправить триллионы долларов на зеленые проекты. По оценке, только лишь для возобновляемых источников энергии потребуется 1 трлн долларов в год. Это принесет дивиденды в виде экономического роста и новых рабочих мест.

Разумеется, необходимо также качественное изменение в международном сотрудничестве, чтобы уменьшить последствия экономической фрагментации и геополитической напряженности, особенно в связи со вторжением России в Украину. Это бедствие не только уносит жизни невинных людей, оно также усугубляет кризис стоимости жизни и ведет к большему распространению голода в мире. Оно грозит свести на нет «дивиденды от мира», которые были доступны на протяжении последних трех десятилетий, а также усиливает трения в области торговли и финансов.

Наши исследования показывают, что долгосрочные потери от фрагментации торговли могут достигать 7 процентов мирового ВВП, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии. А с учетом технологической «расстыковки» потери в некоторых странах могут составить до 12 процентов ВВП. При этом фрагментация потоков капитала, в том числе прямых иностранных инвестиций, станет еще одним ударом по перспективам глобального роста. Совокупные потери по всем каналам с трудом поддаются количественной оценке, но все они явно ведут нас по неверному пути.

Но такой путь не предопределен. Страны могут защитить как экономическую, так и национальную безопасность, продолжая участие в торговле и проявляя прагматизм в отношении укрепления цепочек поставок. Исследования МВФ доказывают, что диверсификация цепочек поставок способна вдвое сократить потенциальные экономические потери от нарушения поставок.

Эти качественные изменения крайне необходимы, чтобы сделать мировую экономику более динамичной, чтобы создать больше возможностей для всех. Но многим уязвимым странам, возможно, не удастся достичь их без дополнительной помощи.

Это подводит меня к третьему большому «холму», который нужно преодолеть, —укреплению солидарности для уменьшения глобального неравенства.

Благодаря коллективным усилиям наших членов МВФ предоставил с начала пандемии Covid почти 300 млрд долларов нового финансирования для 96 стран. Беспрецедентное распределение СДР в размере 650 млрд долларов способствовало увеличению резервов наших стран-членов.

Наши превентивные финансовые механизмы предлагают дополнительный буфер странам с устойчивыми основными экономическими показателями — совсем доступ к такому механизму был предоставлен Марокко.

За счет обновления нашего набора инструментов, включая Механизм финансирования для преодоления продовольственных шоков и Трастовый фонд на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, мы помогаем нашим странам-членам реагировать на новые проблемы.

Также была усилена поддержка уязвимых стран со средним доходом — в том числе путем временного увеличения сумм, которые государства-члены могут заимствовать у МВФ. Кроме того, было предоставлено новое финансирование таким странам, как Шри-Ланка и Украина.

Именно в этом предназначение Фонда ― быть источником стабильности в неспокойные времена.

Однако для самых слабых членов нашей глобальной семьи необходима дополнительная поддержка со стороны более богатых стран.

Я хотела бы обратиться с двойной просьбой от их имени: помочь им справиться с бременем долга, лишь усилившимся из-за потрясений последних лет, и, второе, обеспечить, чтобы МВФ и далее имел возможность оказывать им поддержку в ближайшие годы.

Во-первых, долг. Примерно 15 процентов стран с низкими доходами уже испытывают долговые трудности, а еще 45 процентов стран сталкиваются с высокой уязвимостью в области долга. И приблизительно четверть стран с формирующимся рынком находится в зоне высокого риска и имеет дело с кредитными спредами «дефолтного» уровня.

В связи с этим возникают опасения относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга и возможностей их удовлетворения в то время, когда текущие запросы о реструктуризации рассматриваются с дорогостоящими задержками ― последним таким примером была Замбия.

Для урегулирования этой проблемы МВФ, Всемирный банк и Индия, являющаяся председателем Группы 20-ти, недавно учредили «Круглый стол по вопросам глобального суверенного долга». Он объединяет государственных и частных кредиторов, а также заемщиков, чтобы помочь им прийти к консенсусу по стандартам и процессам с целью более оперативного рассмотрения дел о реструктуризации, в том числе в рамках «Общей основы» Группы 20-ти.

Однако призывая к прогрессу в урегулировании долга, мы также должны укреплять потенциал МВФ по оказанию помощи нашим беднейшим странам-членам. В целях их поддержки мы увеличили беспроцентное кредитование более чем в четыре раза, до 24 млрд долларов с начала пандемии. Теперь мы настоятельно призываем наших более богатых стран-членов помочь восполнить дефицит привлечения средств в Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту.

Это имеет решающее значение для того, чтобы МВФ мог продолжать оказывать жизненно важную поддержку и способствовать получению финансирования из других источников. Также необходимо обеспечить поддержку всех наших членов, в связи с чем в этом году мы ведем работу с целью успешного завершения пересмотра квот, которые составляют основу финансовой структуры МВФ.

Сейчас как никогда важно наращивать сотрудничество — укреплять соединяющие нас друг с другом канаты — как по этому вопросу, так и по всему спектру экономических проблем, с которыми мы имеем дело. Только так мы сможем вместе преодолеть эти холмы.

4. Заключение

И это возвращает меня к словам Нельсона Манделы. Осознав, что впереди еще много холмов, он сказал: «Я остановился здесь на минуту, чтобы передохнуть, насладиться простирающейся передо мной великолепной картиной, оглянуться на пройденную дорогу. Но… я не смею задерживаться, ибо мой долгий путь еще не завершен».

Мировому сообществу также может предстоять долгий путь. Но когда страны-члены Фонда соберутся на Весенние совещания на следующей неделе, мы должны устремить наш взор вперед, к великолепной картине будущего, отмеченного более уверенным и инклюзивным ростом.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI