05.04.2023 Nowy kompleks logistyczno-sprzętowy w Powidzu

5 kwietnia br. w Powidzu szef MON uczestniczył w otwarciu nowego kompleksu logistyczno-sprzętowego. Nowy kompleks długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu tzw. “Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex” – LTESM-C jest największym pojedynczym projektem infrastrukturalnym finansowanym przez NATO i USA w ostatnich 30 latach. We wchodzących w jego skład magazynach przechowywanych będzie kilka tysięcy egzemplarzy sprzętu i wyposażenia wojskowego m.in. czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria, wozy zabezpieczenia technicznego oraz mosty samobieżne.

– Baza, którą dziś otwieramy jest wzorowana na bazach Stanów Zjednoczonych, które funkcjonują od lat w zachodniej Europie. Możliwość składowania sprzętu wojskowego w tej bazie znacząco skróci czas reakcji sił USA, reakcji wzmacniającej bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO. System bezpieczeństwa, który budujemy opiera się właśnie na takiej zasadzie. Na zasadzie budowania systemu obrony i odstraszania. A więc w ciągu zaledwie kilku dni siły Stanów Zjednoczonych będą mogły wesprzeć siły Polski. Sam fakt zbudowania tej bazy jest bardzo ważnym elementem odstraszającym agresora i pokazującym solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego

– mówił wiceprezes Rady Ministrów.

Powstały kompleks umożliwia szybkie i sprawne przyjęcie sojuszniczych sił wzmocnienia skracając czas ich pełnego wyposażenia w sprzęt z półtora miesiąca (w przypadku sprzętu przerzucanego z USA) do zaledwie kilku dni. LTESM-C to ponad 60 tys. m² powierzchni magazynowej z kontrolowanym poziomem wilgotności zdolnych zapewniających najlepsze możliwe warunki do przechowywania nie tylko sprzętu, ale również materiałów niezbędnych do jego natychmiastowej eksploatacji i utrzymania. Kompleks LTESM-C uzupełni powstający – również w Powidzu – amunicyjny kompleks magazynowy MSA (Munition Storage Area).

– Za mną pokazany jest sprzęt Stanów Zjednoczonych, ale Wojsko Polskie też jest wyposażane w taki sam sprzęt. To jest zasada, której przestrzegamy. Wybieramy sprzęt najlepszy, sprawdzony w boju. Sprzęt amerykański dlatego, że chcemy budować interoperacyjność z siłami USA. Polskie Abramsy już niedługo, bo jeszcze w tym roku, trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Co do zasady naszym celem jest to, żeby interoperacyjność między siłami Stanów Zjednoczonych i polskimi siłami zbrojnymi była jak największa

– dodał szef MON.

Obydwie inwestycje są częścią konsekwentnie realizowanego planu rozbudowy infrastruktury w Powidzu – jest to efekt z podpisanej w 2020 r. dwustronnej polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej – EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement).

– Nasze silne relacje i współpraca budują bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Jak zawsze mówimy, tak i dziś chcę powiedzieć – razem jesteśmy silniejsi

– zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

W 2020 r. podpisano dwustronną polsko-amerykańską Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada, EDCA). Umowa EDCA tworzy warunki trwałej i długookresowej obecności sił zbrojnych USA w Polsce, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo i obronność naszego kraju oraz rozwój ekonomiczny.

