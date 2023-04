05.04.2023 Ministro Rau wziął udział w spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych państw OTAN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau wziął udział w spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych państw NATO w Brukseli05.04.2023

Miércoles 4-5 kwietnia 2023 r. ministro Zbigniew Rau wziął udział w spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głównym tematem rozmów ministrów była reakcja na wojnę toczoną przez Rosję przeciw Ukrainie oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

Przy okazji spotkania odbyła się ceremonia powitania Finlandii jako 31. członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie Ministrowie uczcili przypadającą 4 kwietnia 74. rocznicę podpisania Traktatu Waszyngtońskiego powołującego Sojusz do życia.

Obrady ministrów otworzyła sesja Komisji NATO-Ukraina, w której udział wziął szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Ministro Rau zaakcentował niezmienne poparcie Polski dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Przedstawił skalę polskiej pomocy i apelował o kontynuację wsparcia ze strony wszystkich sojuszników.

W trakcie dyskusji w gronie sojuszników z udziałem Szwecji, jako kraju zaproszonego do Sojuszu, minister Rau podkreśliła potrzebę utrzymania sojuszniczej jedności oraz wskazał na konieczność priorytetowego wzmacniania zdolności odstraszania i obrony w związku z zagrożeniem ze strony Rosji dla całego obszaru euroatlantyckiego. Wskazał również na potrzebę zwiększenia przez sojuszników nakładów finansowych na obronę i inwestycji w zdolności zapewniające bezpieczeństwo NATO. Przypomniał, że polskie wydatki na ten cel przekroczą w tym roku 4% PKB.

Szefowie resortów spraw zagranicznych NATO przeprowadzili też konsultacje z przedstawicielami czterech państw partnerskich z regionu Indo-Pacyfiku, tj. Australii, Japonii, Republiki Korei oraz Nowej Zelandii, a także z Wysokim Przedstawicielem ds. Zagranicznych UE, Josepem Borrellem. Omówili możliwości wspólnej odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę oraz inne wyzwania związane ze zmianami w globalnej architekturze bezpieczeństwa, w tym rosnącej pozycji Chin. Sojusznicy zgodzili się co do potrzeby dalszego rozwijania współpracy z partnerami, w celu skutecznej obrony wspólnych wartości i zasad prawa międzynarodowego.

Na marginesie posiedzenia szefów dyplomacji państw Ministro de la OTAN Zbigniew Rau odbył spotkanie ze swoim japońskim odpowiednikiem panem Yoshimasą Hayashim. Ministrowie omówili stan bieżącej współpracy dwustronnej oraz współdziałania w cel dalszego wsparcia walczącej Ukrainy.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

para. Marek Sadowski/MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL