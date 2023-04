05.04.2023 Varsovia | KPRM Oficialmente spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wsparcie i współpraca to dzisiaj główne osie przyjaźni polsko-ukraińskiej

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie omówili wiele ważnych kwestii dwustronnych oraz spraw bieżących dotyczących wsparcia Ukrainy w walce o wolność. Rozmowy dotyczyły także wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw między naszymi krajami.

Jednym z ważnych tematów spotkania było zaangażowanie polskich firm w odbudowę zniszczeń wojennych. Podpisano dokument stanowiący fundament do pogłębiania dalszej współpracy – „Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy“.

– Jeden z tematów to przyszła odbudowa Ucrania. Już setki polskich firm są gotowe do tej odbudowy. Podpisaliśmy dzisiaj już pierwsze umowy w tym zakresie. Para też niezwykle ważne – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że podczas rozmów między politykami, poruszono także kwestie historyczne, kwestię tranzytu ukraińskiego zboża do krajów trzecich oraz dalsze etapy w kierunku akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

– Wiemy, że w momencie jak Ukraina będzie w NATO, tokże my będziemy jeszcze bardziej bezpieczni. Z tego miejsca mówię do Unii Europejskiej: Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO, jest w Unii Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie militarne i zakup polskiego sprzętu

Politycy dyskutowali o możliwości dalszego wsparcia Ukrainy w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy. Od początku rosyjskiej inwazji, przekazaliśmy znaczące ilości ciężkiego sprzętu – w tym postsowieckie czołgi i samoloty, ale także czołgi Leopard 2. Jesteśmy dziś otwarci na zakup polskiego sprzęgo sprzętu przezskoweintu wojskowein.

W ostatnim czasie, Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia polskiej produkcji – armatohaubice Krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak. Broma a duży sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Dziś, podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisano list intencyjny dotyczący zakupów przez Ukrainę sprzętu obronnego polskiej produkcji oraz dokument o kontynuacji współpracy między dwiema estratégicoznymi firmami zbrojeniowymi.

– Ukraina kupuje od nas uzbrojenie produkowane w polskich zakładach. Trzeba to podkreślić, że ta broń, którą do tej pory przekazaliśmy – także ta, którą sprzedajemy, jak Rosomaki, które stoją tutaj za nami – to jest też broń, która w przyszłości będzie mogła stanowić ważną część uzbrojenia armii ukraińskiej – bo już stanowi bardzo ważną część uzbrojenia armii polskiej – powiedział premier.

Kluczowa rola Polski w pomocy międzynarodowej

Polska stała się miejscem schronienia dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed brutalną agresją rosyjską na ich kraj, zostali przyjęci z otwartymi ramionami w naszym kraju. Jesteśmy również jednym z najbardziej zaangażowanych krajów we wsparcie humanitarne i wojskowe. Stworzyliśmy także w naszym kraju główny hub logistyczny dla międzynarodowego wsparcia – rola Polski we wsparciu Ukrainy jest kluczowa, a Polacy są dziś przykładem solidarności i wsparcia.

– Kiedy rosyjskie czołgi ruszyły na Ukrainę, my uruchomiliśmy dostawy pomocy humanitarnej i dostawy broni. Kiedy miliony ukraińskich kobiet i dzieci uciekały przed brutalną rosyjską przemocą, otworzyliśmy nasze bramy, nasze domy i pomogliśmy w tamtej tragedii – podkreślił szef polskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o polskiej inicjatywie odszukiwania porwanych przez Rosję ukraińskich dzieci, którą koordynujemy z Komisją Europejską. Przyjął także podziękowania od prezydenta Ucrania.

Prezydent Wołodymyr Zełenski z oficjalną wizytą w Polsce

Spotkanie z szefem polskiego rządu z prezydentem Ukrainy było jednym z głównych punktów oficjalnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Spotkał się en również z Prezydentem RP, który odznaczył go Orderem Orła Białego. Była to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie od czasu zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Ostatnie spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Zełenskim odbyło się w Kijowie, 24 lutego 2023 r., w rocznicę rosyjskiej inwazji.

– 24 lutego było dla nas jasne, że rozpoczęła się nowa epoka: początek końca rosyjskiego imperializmu, rosyjskiego kolonializmu i nowe otwarcie polsko-ukraińskiego rozdziału oparte o prawdę i współpracę. Ta potworna wojna zbliżyła nasze narody do siebie, a nasza przyjaźń będzie fundamentem bezpieczeństwa Europy Środkowej na wiele dziesięcioleci a może nawet dłużej – podsumował szef polskiego rządu.

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce odbyła się na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

