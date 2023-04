04.04.2023 Spotkanie świąteczne z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

We wtorek 4 kwietnia br. w m. Gruszki, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbyło się spotkanie wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy z Białorusią.

„Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Widzimy, jak władcy Kremla postanowili odbudować imperium rosyjskie, jak atakują inne państwa. Atak na Ukrainę jest tego doskonałym przykładem. Widzimy też, że Polska jest atakowana. Atakowana w sposób hybrydowy od 2021 roku. I właśnie atakowana tak, że musi być broniona tu, na granicy. Bo ten atak nastąpił z terytorium Białorusi. Został dokonany przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim białoruski, a następnie rzuconych na granicę, tak żeby próbowali nielegalnie przekroczyć granicę z Polską. Granica została utrzymana dzięki służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki współpracy służb”

– mówił podczas spotkania z żołnierzami i funkcjonariuszami wicepremier M. Błaszczak.

W związku z utrzymującą się presją migracyjną na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej żołnierze Wojska Polskiego kontynuują wspieranie Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej. Wsparcie polega na wzmocnieniu przez żołnierzy sił Straży Granicznej wykonujących zadania w ochronie granicy państwowej. Zadania związane z uszczelnieniem granicy są realizowane na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Podczas wizyty na granicy szef MON złożył żołnierzom Wojska Polskiego wielkanocne życzenia i podziękował za dotychczasową służbę.

„Dziękuję za postawę, dziękuję za trudną służbę tu na granicy polsko-białoruskiej. Dziękuję za Państwa zaangażowanie. Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jakże ważnych dla wszystkich chrześcijan i dla tych, którzy wychowali się w kulturze europejskiej opartej na fundamencie chrześcijaństwa składam najlepsze życzenia – błogosławionych świąt, dużo spokoju, radości i pogody. Wiem, że dla Państwa będą to święta daleko od domu, ale bardzo za to dziękuję, za Państwa poświęcenie. Proszę przekazać najlepsze życzenia także najbliższym”

– mówił minister.

Działania żołnierzy Wojska Polskiego są ukierunkowane na zapewnieniu bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja na granicy w dalszym ciągu jest niestabilna, migranci przeprowadzają ataki i prowokacje przy wsparciu służb białoruskich, dlatego też żołnierze 24 godziny na dobę również w okresie świątecznym udzielają wsparcia Straży Granicznej, zabezpieczając granicę kraju oraz teren budowy stałej bariery, nie dopuszczając do nielegalnego jej przekroczenia przez migrantów.

Mówiąc o wspólnych wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa, szef MON przypomniał, że dziś, kiedy przypada 74. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego do NATO dołącza Finlandia.

„Dziś jest dzień wyjątkowy dlatego, że dziś przypada 74. rocznica powołania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś także po raz pierwszy w historii w Kwaterze Głównej NATO zawiśnie flaga Finlandii, a więc 31 państwa, które dołączy do NATO. To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To bardzo dobra wiadomość dlatego, że jesteśmy solidarni, dlatego że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo. Dziś wiemy doskonale, że bezpieczeństwo stanowi wartość najwyższą”

