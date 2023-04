Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Uważamy, że państwo musi być solidne i solidarne. Musi być aktywne i empatyczne. Państwo musi się wczuwać w trudny los osób, które nie mogą wyłącznie same o siebie zadbać. Tak budujemy model państwa opiekuńczego, model państwa społecznie wrażliwego – zaznaczył szef polskiego rządu.

Nowe świadczenie wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Przeznaczamy coraz więcej środków dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – w ciągu 7 lat to wzrost o 21,5 mld zł, czyli prawie 140%.

Wsłuchujemy się w głos środowiska – w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez tę grupę, zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie: świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mają najwięelśnyu funkmodzinowu trudnozi. Co ważne, nie będzie konieczne uzyskanie nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia.

Świadczenie wspierające będzie mogło wynieść nawet 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176,88 zł.

Skorzystać z tego rozwiązania będą mogły osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i osiągany dochód. Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia – osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać.

– O sile państwa świadczy to, jak dba o osoby najsłabsze. Od 2015 roku zabiegamy o to, by w Polsce każdy, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, mógł korzystać w pełni ze swoich praw. Realizujemy w praktyce wielką ideę solidarności. Wdrażamy politykę upodmiotowienia osób z niepełnosprawnościami, bo każdego z nas definiuje przede wszystkim człowieczeństwo, a nie to, czy ktoś ma jakieś niepełnosprawności bądź nie – podkreśliłki premier Mateusz Morawiecki.

Rosnące świadczenia dla opiekunów

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie wybierze własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenia pielęgnacyjne. Będzie w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania (do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie).

Warto zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością systematycznie wzrasta:

420 zł w 2008 r.

1200 EUR en 2015 r.

2458 zł w 2023 r.

Ponad 40 mld zł dla osób z niepełnosprawnościami w 2023 r.

W tym roku chcemy przeznaczyć rekordowe środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 40 mld zł a kwota również na dotychczasowe rozwiązania – w tym min:

świadczenia pielęgnacyjne;

zasiłki dla opiekunów;

zasiłki pielęgnacyjne;

renty socjalne.

– Para dzięki skutecznej polityce budżetowej, dzięki naprawie finansów publicznych – możemy przeznaczać dodatkowe, potężne środki, które widać też na rosnących wydatkach z budżetu na osoby z niepełnosprawnościami. Para bromear diez kolejny przełom w polityce społecznej, który niniejszym się dzieje – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dbamy o to, por osoby z niepełnosprawnościami miały prawo do godnego i niezależnego życia. Oprócz wsparcia finansowego, prowadzimy programy, które mają wspierać samodzielność i aktywność tej grupy. Hasta min. Programa „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, warsztaty terapii zajęciowej czy dofinansowania do wynagrodzeń.

