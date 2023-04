03.04.2023 Correr Ochroniliśmy Polskę od ogromnego kryzysu gospodarczego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ochroniliśmy Polskę od ogromnego kryzysu gospodarczego03.04.2023

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji XXX edycji Welconomy Forum w Toruniu. Podczas swojego wystąpienia mówił o sytuacji gospodarczej Polski. Zjawiska, których doświadczyliśmy w ostatnim czasie – pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę – miały znaczący wpływ na sytuacje ekonomiczną krajów na całym świecie. Działania, które podjął polski rząd zapobiegły gigantycznemu załamaniu gospodarczemu. Wspieramy polskie przedsiębiorstwa na różne sposoby. Dwukrotnie obniżyliśmy podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. W czasie pandemii COVID-19, dzięki Tarczy Antykryzysowej, firmy otrzymały wsparcie finansowe. Obecnie, w czasie kryzysu energetycznego, wprowadziliśmy stałą cenę za prąd, dzięki Tarczy Solidarnościowej.

Naprawa finansów publicznych

Rozwoju gospodarczego nie byłoby bez stabilnych finansów publicznych. Pozyskujemy więcej środków z podatku PIT i CIT, pomimo obniżenia ich stawek.

Obniżyliśmy PIT z 18 do 12 proc.

Obniżyliśmy CIT dla małych podatników z 19 do 9 proc.

Podnieśliśmy kwotę wolną od podatku z 3091 zł do 30 tys. EUR

„Dzisiaj wchodząc w kolejny ten okres – już prawdopodobnie po pandemii choć i tutaj jestem ostrożny, ale też okres, który charakteryzuje się wielkimi napięciami geopolitycznymi, ważne jest, aby polityka gospodarcza była stabilna, przewidywalna. Aby regulacje dla przedsiębiorców również takie były” – podkreślił szef rządu.

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19

Polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa są dla nas bardzo ważne. Dlatego po wybuchu pandemii COVID-19 wprowadziliśmy ogromne wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorstw. Tak, aby firmy nie musiały ogłaszać bankructwa, ale mogły dalej funkcjonować.

„To było około 200 miliardów złotych, które w krótkim czasie przekazaliśmy przedsiębiorcom na przetrwanie – na ich przetrwanie, na przetrwanie miejsc pracy” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pamiętamy o polskich firmach w czasie kryzysu energetycznego

Rosyjski szantaż energetyczny spowodował, że ceny surowców na rynku energetycznym znacząco wzrosły. Chcemy chronić polskich przedsiębiorców, dlatego wprowadziliśmy rozwiązania, które ich wspierają.

Maksymalna cena za prąd – do 785 zł/MWh – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obniżona stawka na gaz – 200,17 zł MWh – dla piekarni i cukierni.

Pomoc dla firm energochłonnych – program z budżetem 5 mld zł.

Foro de Bienvenida

Al foro gospodarcze, które odbywa się już od 30 lat. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele ze świata polityki, biznesu, nauki oraz samorządowców. To jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Eksperci dyskutują m.in. o energetyce, odnawialnych źródłach energii, bankowości czy służbie zdrowia. Skupiają się nie tylko na sytuacji Polski, ale również innych zakątków świata.

„Podczas Welconomy Forum można dyskutować na najróżniejsze tematy. W tak szerokim gronie specjalistów – od gospodarki, polityki społecznej i wielu innych dziedzin, wielu innych sektorów – jest to duża wartość dla Rzeczpospolitej” – podsumował prezes Rady Ministrów.

