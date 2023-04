31.03.2023 Trzecia edycja wojskowej gali MMA „Walkę Mamy We Krwi”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

31 marca odbyła się gala wojskowego MMA „Walkę Mamy We Krwi”. Trzecia edycja projektu była jednocześnie, tradycyjnie już, finałem mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie o puchar Ministra Obrony Narodowej. Walki z udziałem żołnierzy dostarczyły niezapomnianych emocji sportowych i wyłoniły mistrzów Wojska Polskiego.

Zwycięzcą walki bokserskiej w formule superfight okazał się reprezentant Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego szer. Damian Durkacz. Z kolei polsko – amerykańskie starcie wygrał szer. Paweł Oleszczuk z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Polak, pokazał na czym polega wola i siła walki i pokonał swojego kolegę Johana Mackie z armii USA. z kolei

Cieszę się również z akcentu międzynarodowego. Z tego, że sierżant U.S. Army wziął udział w walce. W Stanach Zjednoczonych jest to formuła bardzo powszechna. Właśnie uprawianie sportu będąć żołnierzy. My staramy się korzystać z tych dobrych wzorców.

– powiedział po walce wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę na rolę sportu i sportowców w Wojsku Polskim.

Gala pokazuje, że można łączyć służbę wojskową z realizacją swoich pasji. Bardzo dziękuje zawodowym sportowcom za to, że służą w Wojsku Polskim. Projekt „Walkę mamy we krwi” to również promocja zdrowego trybu życia(…). Nie chodzi tylko o sporty walki. Są różne dyscypliny. Między innymi żołnierze Wojska Polskiego zdobywają medale olimpijskie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi przystępowało do wojska. Żołnierze są silni i gotowi, żeby bronić naszej Ojczyzny.

– powiedział szef MON.

Na kartę walk gali złożyło się w sumie 10 pojedynków, w tym dwa w formule superfight: bokserski oraz K1. Najlepsi z najlepszych w swoich kategoriach wagowych zmierzyli się o pas mistrza Wojska Polskiego. W oktagonie można było zobaczyć m.in. spadochroniarzy, terytorialsów czy podchorążych.

Do walki stanęli zawodnicy znani z polskich i zagranicznych aren walki –m.in. kpr. Michał Piwowarski, szer. Błażej Majdan, szer. Damian Ostęp, st. szer. Damian Durkacz, st. szer. Sylwester Miller, st. szer. Paweł Oleszczuk oraz zawodnik reprezentujący U.S. Army – Johan Mackie. Wszystkie walki odbyły się w oktagonie. Każdy z uczestników zaprezentował wysoki poziom umiejętności, a także siłę charakteru i hart ducha.

Zwycięsko ze starć w formule superfight wyszli szer. Paweł Oleszczuk, który w swoim pojedynku pokonał reprezentującego U.S. Army Johana Mackie, z kolei zwycięzcą walki bokserskiej okazał się reprezentant Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego szer. Damian Durkacz.

Wydarzeniu towarzyszył piknik wojskowy, podczas którego w ramach atrakcji przygotowanych przez żołnierzy Wojska Polskiego można było potrenować sporty walki, zobaczyć sprzęt wojskowy, obejrzeć pokazy, czy też zjeść wojskową grochówkę. Na stoisku Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego można było odbyć trening ze znanymi sportowcami. Najmłodsi mogli sprawdzić się na torze przeszkód.

Na gości czekał też punkt promocyjno-informacyjny, w którym można było uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. Chętni do służby mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie.

Gala finałowa była zwieńczeniem walk eliminacyjnych we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. To tam, od kilku lat, organizowane są wojskowe zawody mistrzowskie w walce w bliskim kontakcie. Raz w roku, na AWL spotykają się najlepsi fighterzy z jednostek wojskowych z całej Polski, walcząc o tytuł w klasyfikacji indywidualnej oraz o punkty do klasyfikacji drużynowej dla swojej dywizji, jednostki lub rodzaju wojsk.

***W przeddzień gali w Pruszkowie odbył się również, organizowany przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, panel dyskusyjny o sporcie w ramach cyklu spotkań „Strategicznie o…”.

