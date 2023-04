31.03.2023 Spotkanie szefów MSZ państw Bukaresztańskiej Dziewiątki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie szefów MSZ państw Bukaresztańskiej Dziewiątki31.03.2023

W dniach 30-31 marca w Łodzi rozmawiali Ministrowie Spraw Zagranicznych państw tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Szefowie dyplomacji państw Wschodniej Flanki NATO (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) spotykają się regularnie, aby omawiać kwestie kluczowe dla bezpieczeństwa regionu oraz całego Sojuszu Póntyckiegocno.

Łódzkie spotkanie skoncentrowało się na – najważniejszej z punktu widzenia uczestników – kwestii pomocy Ukrainie, walczącej z brutalną, rosyjską agresją. Uczestnicy zgodzili się, że wojna doprowadziła do dramatycznej zmiany w bezpieczeństwie europejskim. W ramach NATO konieczne jest podejmowanie dalszych działań, które wzmocnią obronę i potencjał odstraszania. Kraje B9 są zdeterminowane, aby wzmacniać Sojusz, a także pogłębiać współpracę transatlantycką. Ścisła współpraca z USA oraz amerykańska obecność w Europie są kluczowymi elementami zapewniającymi stabilność.

– Polska przywiązuje duże znaczenie do formatu bukaresztańskiego. W skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa w Europie silny, jednomyślny głos wschodniej flanki powinien być szczególnie wyraźny – podkreślił Ministro. Konsultacje „Dziewiątki” traktujemy jako wkład naszego regionu we wzmocnienie całego Sojuszu i partnerstwa transatlantyckiego – dodał.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) – inicjatywa Polski i Rumunii – została oficjalnie zainaugurowana spotkaniem prezydentów państw regionu w Warszawie w 2015 r., jako forum wymiany poglądów i koordynacji stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia y Bułgaria). Ostatnie spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyło się w 2022 r. w Bratyslawie. Z kolei ostatni Szczyt B9 odbył się 22 luego 2023 r. w Warszawie. Na zaproszenie Prezydenta RP wzięli w nim również udział Prezydent USA Joe Biden oraz Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.

