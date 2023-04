31.03.2023 Ćwiczenie strzeleckie czołgów K2 y armatohaubic K9

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

31 marca w Bemowie Piskim, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej w obecności Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, prezydenta Andrzeja Dudy obserwował szkolenie strzeleckie czołgów K2 Black Panther i armatohaubic K9 Thunder.

Te główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych to dokument, który powstał we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuje panu ministrowi Jackowi Siewierze za konstruktywną współpracę. Jest to ważne jeżeli chodzi o przyszłość naszego kraju, o siłę Wojska Polskiego, a także o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Bo przecież jesteśmy silni w sojuszach. Chodzi tu o Sojusz Północnoatlantycki, a także o współpracę z naszymi partnerami również spoza sojuszu. Tutaj głównie chciałbym wymienić Koreę Południową. Naprawdę uznajemy tę naszą współpracę za wzorową

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wicepremier M. Błaszczak.

Wicepremier podkreślił, że czołgi K2 są już na wyposażeniu 20 Brygady Zmechanizowanej, a armatohaubice w 1 Mazurskiej Brygadzie Artylerii:

Dziś byliśmy świadkami pierwszych strzelań czołgów K2. To jest konstrukcja koreańska świetnie sprawdzająca się w Korei, ale także jak mogliście Państwo zauważyć bardzo dobrze przystosowana do warunków geograficznych, do tych warunków geograficznych jakie są w województwie warmińsko-mazurskim, a więc w rejonie za bezpieczeństwo, którego odpowiada 16 Dywizja Zmechanizowana.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy generacji 3+. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania, która może wykorzystywać najnowsze rodzaje amunicji. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy (WKM). Zaawansowany system kierowania ogniem czołgu zapewnia wysoką skuteczność prowadzonego ognia na dalekich dystansach.

Dlaczego stawiamy właśnie nacisk na artylerię i na wojska pancerne? Dlatego, że wyciągamy wnioski z wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Wiemy dokładnie, że artyleria i wojska pancerne stanowią podstawę do tego, żeby Ukraina mogła skutecznie obronić się przed inwazją rosyjską. (…) my też stawiamy na rozwój artylerii, stawiamy na rozwój polskich sił pancernych

– podkreślił szef MON.

W grudniu 2022 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały pierwsze 10 koreańskich czołgów K2, a kolejne sukcesywnie są dostarczane. Umowa z Koreą Południową obejmuje również pakiet szkoleniowy i logistyczny, znaczący zapas amunicji, a także serwisowanie czołgów przez producenta na terenie Polski.

Jeszcze dziś zostanie także podpisany dokument, umowa, która stanowi o powołaniu konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową i Hyundai Rotem,. Konsorcjum zajmie się produkcją czołgu K2 w Polsce. Również za to serdecznie dziękuję. Kiedy, tak jak wspominał pan prezydent, rozmawialiśmy z polskimi żołnierzami pytaliśmy jak mogą scharakteryzować przewagi tego czołgu, czołgu K2, nad innymi czołgami przede wszystkim mówili o celności, funkcjonalności, o hydropneumatycznym zawieszeniu, które fantastycznie daje przewagę temu sprzętowi właśnie w takich warunkach geograficznych. (…) To jest bardzo dobry sprzęt. To jest sprzęt w rękach świetnie przeszkolonych polskich żołnierzy. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

Do Wojska Polskiego sukcesywnie dostarczane są również haubice samobieżne rodziny K9, w wersji K9A1. W ramach umowy oprócz pakietów szkoleniowych i logistycznych Wojsko Polskie otrzymało znaczny zapas amunicji do haubic.

11 miesięcy temu byłem w Seulu. Tam podjąłem rozmowy z ministrem Lee, ministrem obrony narodowej Korei. Potem pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Korei podczas szczytu NATO w Madrycie. W lipcu podpisaliśmy umowę, a w grudniu już pierwsze egzemplarze K2 i armatohaubic K9 przybiły do portu w Gdyni. Potem szkolenie polskich czołgistów i artylerzystów. No i dziś nasi żołnierze są już gotowi do tego żeby skutecznie bronić Rzeczypospolitej Polskiej

– przypomniał szef MON.

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś postanowienie w sprawie określenia „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039”.

Bardzo dziękuje panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej i jego współpracownikom za przygotowanie tego niezwykle ważnego dokumentu(…). To czas, który – patrząc na dzisiejszą sytuację – z pewnością ma dla Polski charakter przełomowy. Kierunki rozwoju Sił Zbrojnych będą oparte na dotychczasowym fundamencie – lądowym, morskim i powietrznym, tak jak to od dziesięcioleci w naszym wojsku wygląda

– zaznaczył obecny na poligonie prezydent Andrzej Duda.

Opancerzenie czołgu K2 już w standardowej konfiguracji, które może być dodatkowo uzupełnione przez aktywne systemy ochrony typu soft kill (VIRSS) i hard kill (KAPS), zapewnia wysoką odporność balistyczną i przeciwminową. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Czołg charakteryzuje się relatywnie niską masą wynoszącą 55 ton oraz zastosowaniem zawieszenia hydropneumatycznego.

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 kilómetros Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 toneladas

