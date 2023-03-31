Выступление Директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на Боаоском азиатском форуме 2023 года

Source: IMF – News in Russian

30 марта 2023 г.

Уважаемые гости, дамы и господа, доброе утро!

Это место как нельзя лучше подходит для нашей сегодняшней встречи. Боаоский азиатский форум проводится там, где расположен Мулантоу— самый высокий маяк в Китае, путеводный свет которого направляет корабли в безопасную гавань; это источник вдохновения для наших обсуждений, которые могу задать направление для директивных органов всего мира для продвижения вперед в очень трудные времена.

Мировая экономика уже довольно долго плывет по бурным волнам, переживая одно потрясение за другим. Мы ожидаем, что 2023 год станет еще одним трудным годом, когда под влиянием последствий войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики мировой рост сократится до уровня менее 3 процентов. Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно привел к нестабильности в банковском секторе в ряде стран с развитой экономикой и еще больше усложнил выбор мер политики.

За счет чего директивные органы смогут преодолеть этот период неопределенности?

Боаоский азиатский форум этого года дает ответ: это сотрудничество и солидарность — два маяка, которые могут служить нам надежным ориентиром, чтобы справиться с предстоящими трудностями.

Сотрудничество уже привело к преобразованиям в мировой экономике благодаря углублению торговой интеграции, которое повысило доходы и уровень жизни в разных странах.

За последние 40 лет мировая экономика увеличилась в три раза, а экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран — в четыре раза, а значит, они больше других выиграли от этого процесса. В результате усиливающейся интеграции Китая в мировую экономику в одной только этой стране из состояния нищеты вышло 800 миллионов человек. Огромное достижение по любым меркам!

Аналогичным образом, во многих странах Азии важной составляющей продолжающегося на протяжении многих десятилетий уверенного роста ВВП является торговая интеграция, в том числе внутрирегиональная торговля, на которую сейчас приходится почти 50 процентов общего объема и важным центром которой является Китай.

Однако мы также должны признать, что выгоды от глобализации распределяются неравномерно между странами и группами людей. Кроме того, мы осознали потребность в повышении надежности и диверсификации цепочек поставок.

Для решения этих проблем требуется прагматичный подход, то есть сотрудничество по наиболее важным вопросам, например оживлению международной торговли на справедливой основе и диверсификации цепочек поставок, в решении которых страны руководствуются исключительно экономическими соображениями.

Согласно нашим исследованиям, долгосрочные издержки от торговой фрагментации могут составить до 7 процентов, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии. И, являясь высоко интегрированным регионом, Азия пострадала бы от резкого усиления фрагментации больше всего.

Сотрудничество неразрывно связано с солидарностью с теми, кто больше всего нуждается в помощи. За последние три года особенно сильно пострадали страны с низким доходом и уязвимые страны, а также бедные и уязвимые слои населения.

Начинать нужно с внутренних проблем: правительства должны защитить язвимые группы людей в собственных странах. Это означает, что налогово-бюджетная политика должна обеспечивать адресную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения или групп, которые больше других пострадали от отсутствия продовольственной безопасности или кризиса стоимости жизни.

Это также означает, что страны, имеющие более прочные позиции, должны помогать уязвимым членам нашего мирового сообщества. На фоне высоких процентных ставок и снижения многих курсов валют эта помощь имеет особенно важное значение для стран, оказавшихся в критической долговой ситуации. Нам срочно необходимы более быстрые и эффективные глобальные механизмы для урегулирования долга этих стран.

Ведь создание таких механизмов принесло бы значительные выгоды как должникам, так и кредиторам. В случае успеха нам удастся устранить один важный источник неопределенности ситуации в мире. В этом отношении мы приветствуем участие Китая в Общей основе и новом круглом столе по вопросам глобального суверенного долга.

Солидарность также должна распространяться на будущие поколения, и она наиболее важна в вопросе борьбы с изменением климата, особенно в странах Азии, для которых характерна высокая плотность населения и которые подвержены климатическим потрясениям. Здесь также имеет смысл ускорить переход к «зеленой» экономике, которая предоставляет столь необходимые возможности для экономического роста и увеличения числа рабочих мест.

Позвольте подвести итог, констатировав очевидную мысль: несмотря на все факторы, способствующие фрагментации, мы знаем, что вместе мы сильнее.

Вместе мы повсюду распространим путеводный свет. Вместе мы можем пройти через бурные воды, чтобы добраться до безопасной гавани. Вместе мы достигнем большего благополучия и стабильности.

Спасибо!

Департамент коммуникаций МВФ

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