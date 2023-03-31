Выступление директора-распорядителя Кристалины Георгиевой на Форуме по развитию Китая

Source: IMF – News in Russian

26 марта 2023 г.

Текст, подготовленный для выступления



Уважаемые гости, дамы и господа, доброе утро!

Для меня большая честь присоединиться к вам на этой очной встрече в начале новой весны. Вэто время года такие города, как Пекин, преобразятся ослепительными красками миллионов цветов. Их красота и яркость предвещают новую надежду и возможности.

Однако для мировой экономики весна еще ненаступила.

Мы ожидаем, что 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3 процентов, поскольку тяжелые последствия пандемии, война в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики оказывают давление на экономическую активность. Даже при более благоприятном прогнозе на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего среднего показателя за прошлые периоды в 3,8 процента.

Неопределенность исключительно высока, в том числе ввиду рисков геоэкономической фрагментации, которая может означать раскол мира на конкурирующие экономические блоки — «опасное разделение», из-за которого все станут беднее и менее защищены. Всовокупности эти факторы означают, что всреднесрочном периоде перспективы развития мировой экономики, вероятно, останутся слабыми.

Также очевидно, что риски для финансовой стабильности возросли. Во времена повышенных уровней долга быстрый переход отдлительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно вызывает напряженность и создает факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе внекоторых странах с развитой экономикой.

Директивные органы приняли решительные меры в ответ на риски для финансовой стабильности, а центральные банки стран сразвитой экономикой увеличили объемы предоставления долларовой ликвидности. Этидействия в некоторой степени ослабили напряженность рыночной конъюнктуры, нонеопределенность находится на высоком уровне, что подчеркивает необходимость проявлять бдительность.

Поэтому мы продолжаем пристально следить заизменениями и оцениваем возможные последствия для перспектив развития мировой экономики и глобальной финансовой стабильности. Мы уделяем пристальное внимание наиболее уязвимым странам, вчастности странам с низким уровнем дохода свысоким уровнем задолженности.

Мы представим подробную оценку в готовящихся к выпуску докладах «Перспективы развития мировой экономики» и «Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности», которые будут опубликованы в ближайшие недели.

К счастью, не все новости в отношении мировой экономики плохие. Мы можем наблюдать первые признаки подъема, в том числе в Китае.

Здесь в экономике происходит прочное восстановление, и в январском прогнозе МВФ вэтом году ожидается рост ВВП в5,2 процента— это заметное увеличение более чем на 2 процентных пункта по сравнению с уровнем 2022 года. Стимулом этого роста служит ожидаемое восстановление частного потребления, поскольку экономическая деятельность возобновляется и активность нормализуется.

Это имеет важное значение для Китая, и это имеет важное значение для всего мира. Активное оживление экономики означает, что в 2023 году на долю Китая придется примерно одна треть глобального роста, что обеспечит желанный подъем мировой экономики. Как показывает наш анализ, помимо непосредственного вклада вглобальный рост, увеличение роста ВВП Китая на 1 процентный пункт ведет к повышению роста в других странах Азии в среднем на0,3 процентного пункта, что является желательным стимулом.

При таком прочном восстановлении Китай сейчас может сформировать положительную динамику ис помощью комплексных мер остаться натраектории роста и сближения со странами сразвитой экономикой.

Как говорят в Китае, «работа всего года зависит от хорошего начала весной».

Что же могут сделать директивные органы? Позвольте мне выделить две возможности.

Первая возможность — повышение производительности и переориентация экономики с инвестиций на рост с большей опорой на потребление, который является более продолжительным, меньше зависит от долговых обязательств и будет способствовать решению проблем климата.

Для этого система социальной защиты должна будет играть центральную роль посредством повышения пособий по медицинскому страхованию и безработице для смягчения воздействия шоков на домашние хозяйства.

В то же время рыночные реформы в целях создания равных условий для частных игосударственных компаний, в сочетании синвестициями в образование, значительно повысят производственный потенциал экономики.

Совокупное воздействие этих мер может быть значительным.

Исследование МВФ показывает, что реформы в Китае, направленные на повышение производительности, могут способствовать увеличению реального ВВП на 2,5 процента к 2027 году и примерно на 18 процентов к 2037 году — это экономический рост, который будет обладать более высоким качеством и большей инклюзивностью. Кроме того, это также сможет помочь еще быстрее компенсировать демографическое давление и сократить разрыв по уровню доходов со странами с развитой экономикой.

Однако преимущества переориентации экономики на этом не заканчиваются, и на этом я перехожу ко второй возможности — зеленому росту.

Мы приветствуем цель Китая по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году, обязательство, которое подчеркивает важность борьбы с изменением климата в целях долгосрочного развития.

Как и многие страны, Китай уязвим перед экстремальными погодными явлениями, которые происходят все чаще и наносят все больший ущерб. Например, всего год назад вследствие серьезных засух сократилась выработка гидроэлектроэнергии и увеличилась нагрузка на энергетический сектор.

Кроме того, в Китае температура повышается быстрее, чем в среднем на планете, что создает повышенные риски для его экономического роста. Неограниченное потепление, по оценкам, может привести к сокращению ВВП Китая на 0,5–2,3 процента уже в 2030 году.

Хорошая новость заключается в том, что меры по переориентации экономики одновременно помогут достичь целей Китая в вопросах климата. Почему? Потому что большая часть выбросов углекислого газа страны происходит в результате генерации энергии и промышленной деятельности, а переход к росту с опорой на потребление охладит спрос на электроэнергию и ослабит давление в области энергетической безопасности.

В числовом выражении, как показывает наше исследование, такая переориентация может привести к сокращению выбросов углекислого газа на 15 процентов в течение следующих тридцати лет. Это опять же несет преимущества для всего мира — сокращение глобальных выбросов на 4,5 процента за тот же период.

Важно отметить, что сокращение выбросов означает более чистую окружающую среду. Это благоприятно для людей, поскольку способствует сокращению загрязнения, улучшению качества воздуха и общественного здравоохранения. Это также благоприятно для биоразнообразия, что возвращает меня к тому, с чего я начала, к цветам.

Мы часто обращаемся к цветам, чтобы проявить дружбу, сочувствие и солидарность в трудные моменты.

Этот дух солидарности очень необходим в эти экономически трудные времена. Наша роль в МВФ заключается в том, чтобы объединить наши государства-члены в целях решения глобальных проблем.

Китай играет конструктивную роль в этом отношении, в том числе посредством его взносов в наш Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, предоставления жизненно важного финансирования для нашего нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости и оказания помощи странам с высоким уровнем задолженности.

В ближайшие месяцы и годы продолжение оказания поддержки самым уязвимым странам мира будет иметь жизненно важное значение. Только посредством сотрудничества мы сможем решить самые значительные мировые проблемы и избежать ловушек фрагментации.

Давайте вместе работать во имя мира и процветания, чтобы мировая экономика расцвела полным цветом.

Спасибо за внимание!

Департамент коммуникаций МВФ

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