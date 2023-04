30.03.2023 Punto Komunikat. gry symulacyjnej nt. przeciwdziałania dezinformacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Punto Komunikat. gry symulacyjnej nt. przeciwdziałania dezinformacji30.03.2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Hybrid CoE zorganizowało grę symulacyjną nt. przeciwdziałania dezinformacji.

Miércoles 28-30 de marzo de 2023 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Europejskim Centrum Doskonalenia w Przeciwdziałaniu Zagrożeniom Hybrydowym zorganizowało dwudniową grę symulacyjną nt. przeciwdziałania dezinformacji, którą poprzedziła ekspercka konferencja pt. Desmitificando la desinformación.

Do udziału w symulacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło drużyny narodowe z państw Trójkąta Lubelskiego i Wielkiej Brytanii, a także przedstawicieli polskich i międzynarodowych instytucji publicznych, mediów, organizacji pozarząadowych itech big-tech. Głównym celem wydarzenia było wzmocnienie zdolności do obrony przed zagraniczną ingerencją w środowisko informacyjne naszych demokracji poprzez zacieśnienie współpracy międzynarodowej, międzyinstytucjonalnej i partnerstwo publiczno-prywat.

– Pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę towarzyszą konsekwentne działania dezinformacyjne. Ich celem jest z jednej strony podważanie wsparcia i solidarnościowej postawy w stosunku do Ukrainy, a z drugiej tworzenie i pogłębianie podziałów wśród naszych społeczeństw. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez organizację tego typu wydarzeń dokłada zatem szczególnych starań na rzecz wzmocnienia zdolności i kompetencji do rozpoznawania i przeciwdziałania dezinformacji zarówno w Polsce, jak i wśród najbliższych partnerów z państw Trójkąta Lubelskiego i Wielkiej Brytanii – powiedział wiceminister Wojciech Gerwel w trakcie otwarcia konferencji Demystifying Disinformation .

W trakcie konferencji zwrócono uwagę, że Rosja wykorzystuje dezinformację jako pozamilitarny środek do realizacji celów wojskowych. Dyskutowano także o roli firm technologicznych w przeciwdziałaniu dezinformacji i wskazano na rolę, jaką w całym procesie odgrywa współpraca z sektorem pozarządowym. Konferencja stanowiła preludium do dwudniowej gry symulacyjnej, którą otworzył Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki. Ćwiczenie polegało na ataku dezinformacyjnym ze strony wrogiego reżimu, na który musiały odpowiadać drużyny narodowe złożone z delegatów poszczególnych państw Trójkąta Lubelskiego i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wśród uczestników symulacji znalazły się drużyny reprezentujące Unię Europejską i NATO, organizacje pozarządowe, media i firmy technologiczne.

– Współdziałanie podmiotów rządowych i pozarządowych jest z perspektywy zwalczania dezinformacji często kluczowym czynnikiem. Z tego powodu możliwość realizacji symulacji wpłynęła pozytywnie na odkrycie luk, ale także mocnych stron systemów odporności państw biorących udział w wydarzeniu – powiedziała Shiho Rybski, dyrektor Europejskiego Centrum Doskonalenia w Przeciwdziałaniu Zagrożeniom Hybrydowym, które było współorganizatorem wydarzenia.

