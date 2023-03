29.03.2023 Wzmacniamy zdolności obrony powietrznej Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W środę 29 marca szef resortu obrony narodowej zatwierdził umowę wykonawczą zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia, a Konsorcjum PGZ-PILICA+.

„System Pilica+, w którego skład wejdą stacje radiolokacyjne, jest polskim projektem. Jest projektem, który uzupełni zdolności, które już posiadamy i rozwijamy. A więc zaczynając od strefy najniższej, gdzie wykorzystujemy polskie Pioruny, poprzez strefę wyższą, gdzie mamy konstrukcje powstałe we współpracy z naszym brytyjskim partnerem. W Polsce mamy takie na wzór brytyjski – SkySabre. W Rzeszowie na podstawie tego wzoru stworzyliśmy polski system Narew. Oczywiście wyższa warstwa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a są Patrioty. Pilica + będzie służyła osłonie Patriotów i będzie uzupełniała niższe warstwy”

– mówił wiceprezes Rady Ministrów.

Przedmiotem umowy wykonawczej na dostawę stacji radiolokacyjnych BYSTRA na potrzeby zestawów PILICA+ są 22 zdolne do przerzutu stacje radiolokacyjne (ZDPSR) BYSTRA.

Wicepremier Błaszczak podkreślił, że tam gdzie to możliwe realizowane są zamówienia dla Wojska Polskiego w krajowym przemyśle zbrojeniowym.

„Co do zasady, tam gdzie to możliwe lokujemy nasze zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chciałbym podziękować szefowi PGZ i pracownikom oraz kadrze PIT-RADWAR za przygotowanie produkcji i wdrożeniem projektu. Zapewniam państwa, że ​​konsekwentnie będziemy wzmacniać Wojsko Polskie”

– powiedział szef MON.

„Wyciągamy też wnioski z wojny na Ukrainie. Widzimy jakie rodzaje wojsk mają większe znaczenie. Oczywiście mam tu na myśli wojska lądowe, artylerię, ale przede wszystkim obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, która pełni bardzo istotną rolę”

– zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

***

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie PILICA+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów WISŁA. ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLAUNCHER z rakietami CAMM, radary BYSTRA oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

***

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. Stacja może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do realizowanego zadania bojowego. W każdym z trybów przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Zasięg instrumentalny ZDPSR BYSTRA wynosi 80 km.

