28.03.2023 Bukareszt IV. edycja konsultacji międzyrządowych Polski i Rumunii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podpisanie dokumentów dwustronnych

W miniónimo roku Polskę i Rumunię połączyły trzy główne cele: uniezależnienie się energetyczne od Rosji, wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz modernizacja armii. Zagadnienia te były szczegółowo omawiana podczas polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych. Dodatkowo podpisane zostały dwa dokumenty:

memorándum o porozumieniu między Ministerstwo Sportu i Turystyki a Ministerstwem Sportu Rumunii w dziedzinie sportu,

deklaracja współpracy w zakresie ochrony ludności między Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rumunii.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że obecnie nasze kraje współpracują, co dodatkowo wzmacnia Polskę, Rumunię i całą Europę Środkowo-Wschodnią.

– Współpracując możemy dać też impuls – wspólnie – do właściwego rozwoju zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak także innych formatów – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Kwestie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Szefowie polskiego i rumuńskiego rządu omówili tematy, które dotyczyły bezpieczeństwa, współpracy dwustronnej oraz wpływu rosyjskiej agresji na Ukrainie na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

Obaj premierzy poruszyli również kwestię wsparcia Ukrainy, która broni swojej niepodległości. Polska i Rumunia od lat zbieżnie oceniają rosyjskie zagrożenie, a także znaczenie współpracy z USA dla zbiorowego bezpieczeństwa europejskiego.

– Wojna na Ukrainie a wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa. Chcę podziękować panu premierowi oraz rządowi rumuńskiemu za to, że wspólnie realizujemy to, co leży w najlepszym interesie Strategicznym Polski i Rumunii – podziękował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Na terenie Rumunii znajduje się tarcza antyrakietowa. Stanowi ona część systemu obronnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rumuńska baza w Deveselu jest jedną z amerykańskich, które tworzą NATO-owską tarczę antyrakietową w Europie. Niebawem również w Polsce zostanie otwarta taka baza.

Wspólny głos Polski i Rumunii w UE

Spotkanie przywódców było okazją do poruszenia kwestii związanych z agendą Unii Europejskiej oraz związane ze współpracą regionalną. Szef polskiego rządu podkreślił, że dużo więcej osiągniemy w Unii Europejskiej, jak będziemy działać razem i wspólnie walczyć o: nasze interesy gospodarcze, fundusze, rozwój infrastruktury północ-południe, energetycznej, drogowej, kolejowej, informatycznej i każdej innej.

– Niech mi wolno będzie poprosić naszych rumuńskich przyjaciół, żeby nasz głos był wzmocniony i był jednakowy na forum zachodnioeuropejskim, na forum Unii Europejskiej. Para bardzo ważne, bo właśnie w ten sposób możemy zadbać o nasze wspólne interesy – poprosił premier Mateusz Morawiecki.

Rumunia jest dla nas ważnym sojusznikiem na południowo-wschodniej flance NATO. Wspólnie przewodniczymy B9, czyli formatowi współpracy 9 krajów wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Współpraca gospodarcza

Oba nasze kraje są ważnymi partnerami gospodarczymi. W Bukareszcie odbyło się Rumuńsko-Polskie Forum Biznesu, które dało jeszcze większe możliwości do wspólnych działań. W Rumunii został otwarty oddział PKO Banku Polskiego – to kolejny przykład rozwoju naszej współpracy.

– Chciałbym zasugerować naszym rumuńskim partnerom, żebyśmy ogromny nacisk kładli na rozwój sektora małych i średnich firm. Jeżeli mocny nacisk kładziemy na małe i średnie firmy, to tym samym działamy w najlepszym interesie polskiej gospodarki, rumuńskiej gospodarki i środkowoeuropejskiej gospodarki – podkreślił szef polskiego rządu.

Pogłębienie współpracy Polski, Rumunii y Ukrainy

Polonia y Rumunia działają m.in. w ramach Inicjatywy Trójmorza, czyli międzynarodowej współpracy gospodarczo-politycznej. W 2021 r. Ukraina zadeklarowała uczestnictwo w projekcie wraz z 12 państwami, które położone są w pobliżu mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Region tych państw zamieszkuje ponad 100 mln Europejczyków, co tworzy olbrzymi potencjał gospodarczy w tej części naszego kontynentu.

– Głęboko wierzę, że w tym trójkącie między Ukrainą, Rumunią i Polską można będzie już niedługo, po oby jak najszybciej osiągniętym zwycięstwie ukraińskim i pokoju, będzie można budować naprawdę istotne plany strategiczne na przyszłość – plany strategiczne, które będą bardzo ambitne od strony gospodarczej, inwestycyjnej, biznesowej – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Spotkanie Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem Rumunii

Szef polskiego rządu spotkał się w Bukareszcie z Prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Política omówili nie tylko bieżącą współpracę Polski i Rumunii, ale również kwestie związane z bezpieczeństwem i rosyjską agresją na terenie Ukrainy.

– Nic tak nie zbliża narodów, jak z jednej strony odpowiedź na te zagrożenia, które są wokół nas, na niebezpieczeństwo, a z drugiej zrozumienie wspólnych interesów. Pan prezydent jest jednym z tych nielicznych, unijnych liderów, któremu nie trzeba tłumaczyć ryzyk, które są za naszą wschodnią granicą, bo sam je doskonale rozumie. Podobnie podchodzimy do tego w jaki sposób z tymi ryzykami należy walczyć – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

IV polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe

Bukaresztańskie konsultacje wpisują się w Partnerstwo Strategiczne, które łączy nasze kraje desde 2009 r. Poprzednie spotkanie w tym formacie odbyło się w marcu 2022 r. w Warszawie. A już IV. edycja konsultacji międzyrządowych. W tegorocznych wzięli udział przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, kultury i dziedzictwa narodowego, obrony narodowej, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, funduszy i polityki regionalnej, rodziny i polityki społecznej, sportu i turystyki, rozwoju i technologii, rolnictwa i rozwoju wsi, klimatu i środowiska, aktywów państwowych oraz edukacji i nauki.

