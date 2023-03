27.03.2023 Dzięki inwestycjom w polski przemysł zbrojeniowy pomoc Ukrainie będzie efektywniejsza

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek, 27 marca 2023 r. Mateusz Morawiecki, premier RP oraz Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej spotkali się z Thierrym Bretonem, komisarzem Unii Europejskiej ds. przemysłu i rynku wewnętrznego oraz pracownikami Zakładów Metalowych Dezamet w Nowej Dębie.

– Naszym celem z jednej strony jest wesprzeć Ukrainę, a z drugiej strony wypełnić nasze zasoby. Kolejnym naszym celem jest wzmocnić moce produkcyjne, gdyż na całym świecie obserwujemy rzeczywiście ograniczone możliwości w produkcji amunicji

– mówił podczas spotkania wiceprezes Rady Ministrów.

– Nasze wsparcie Ukrainy będzie jeszcze bardziej efektywne dzięki inwestycjom, które tu właśnie zostaną przeprowadzone we współpracy z Komisją Europejską. Również nasze zdolności obronne będą dzięki tym inwestycjom większe, gdyż Wojsko Polskie rozwija się. Wojsko Polskie również jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesną broń. Zadaniem Wojska Polskiego jest oczywiście dbanie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Ale jesteśmy silni w sojuszach, jesteśmy częścią wspólnoty Unii Europejskiej i wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i wzmacniamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej

– zaznaczył szef MON.

– Bardzo cieszę się z tej wizyty komisarza Bretona. Jest ona właśnie takim wyraźnym znakiem docenienia naszych wysiłków związanych z budową silnego wojska, a więc realizacją procesu odstraszania i obrony

– podkreślił wicepremier Błaszczak.

Zakłady Metalowe DEZAMET S. A. to firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka specjalizuje się w produkcji wojskowej. Asortyment produkcji na potrzeby obronności obejmuje przede wszystkim różne rodzaje amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej. Sztandarowymi produktami spółki są: amunicja artyleryjska kalibru 155 mm używana m.in. w armatohaubicy KRAB, 120 mm amunicja moździerzowa używana przez moździerze samobieżne RAK oraz 60 mm amunicja moździerzowa.

– Kiedy przechodziliśmy wspólnie zwiedzając zakłady, rozmawiając z pracownikami tych zakładów, komisarz Breton powiedział, że jest pod wrażeniem potencjału jaki został stworzony w Dezamecie. Bardzo podziękowałem za te słowa, bo to jest docenienie naszych dotychczasowych wysiłków związanych z budową zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, zamówieniami, które kierujemy do polskiego przemysłu zbrojeniowego, które dotyczą sprzętu wojskowego, ale także amunicji

– mówił wicepremier.

Spółka, zatrudniająca prawie 700 osób, jest jednym z czołowych pracodawców w regionie. W latach 2019-2022 spółka zrealizowała biznesplan obejmujący rozbudowę infrastruktury produkcyjno-magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, który pozwolił na dostosowanie profilu produkcji do amunicji średniego i dużego kalibru. Obecnie wdrażana strategia rozwoju DEZAMET S.A. na lata 2022 – 2026 zakłada dalszy rozwój potencjału produkcyjnego oraz zwiększenie sprzedaży kluczowego asortymentu.

– Jednym z powodów przyjazdu do Polski jest również wyrażenie wdzięczności ze strony Europy wobec Polski. Polska od pierwszego dnia była blisko z Ukrainą. Polska wykonała niewiarygodny wysiłek, a zatem chciałbym rozpocząć od podziękowania w imieniu całej Europy za to co Polska zrobiła i nadal robi dla Ukrainy, jak również całej Europy

– mówił z kolei Thierry Breton, komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i rynku wewnętrznego podczas spotkania z pracownikami Zakładów Metalowych Dezamet.

– Pan premier Mariusz Błaszczak spotkał się ze mną już dwukrotnie: w Sztokholmie przed dwoma tygodniami, później w Brukseli. Przygotowywaliśmy to co zostało przedstawione Radzie Europejskiej w czwartek i piątek w zeszłym tygodniu. W rekordowo krótkim czasie byliśmy w stanie przygotować pełen pakiet rozwiązań. (…) Państwa i firmy produkujące amunicje będą mogły składać oferty. Częścią naszego zadania jest to by przemysł obronny w Europie skorzystał z tej możliwości, zwiększając swoje możliwości produkcyjne tak, aby spełnić potrzeby Europy, ale również naszych przyjaciół z Ukrainy. (…) We współpracy z polskim rządem chcemy zwiększyć zdolności produkcyjne. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, zrealizujemy to co potrzebne, ale długofalowo musimy również zwiększyć naszą zdolność produkcyjną w Europie. Tak, aby nasz przemysł obronny produkował na skalę niezbędną w obecnej sytuacji geopolitycznej

– podkreślił komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i rynku wewnętrznego.

