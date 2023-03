27.03.2023 Nowa Deba Premier Mateusz Morawiecki: Polskie wysiłki zbrojeniowe, polskie donacje, przekazywanie uzbrojenia na Ukrainę – zostało bardzo docenione w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wspólne zakupy amunicji przez państwa europejskie

Polska przyłączyła się do innych krajów Unii Europejskiej w celu wspólnych zakupów amunicji. Ta międzynarodowa inicjatywa jest dziś bardzo ważna, ponieważ umożliwi większe zakupy w lepszej cenie. Para bezpośrednio przełoży się na skuteczniejsze wzmacnianie naszego bezpieczeństwa.

– Jesteśmy po wielu rozmowach w Unii Europejskiej, w Brukseli na ten temat. Razem z innymi krajami będziemy tę amunicję kupować głównie za pieniądze europejskie – powiedział szef rządu.

Wizyta komisarza ds. przemysłu i rynku wewnętrznego w Polsce to przede wszystkim okazja do ustaleń i omówienia szczegółów wdrażanych decyzji. Komisarz Thierry Breton podziękował Polsce za ogromny wysiłek, który Polska wkłada we wsparcie Ukrainy. Podkreślił, że cała Europa jest nam wdzięczna za to co zrobiliśmy i nadal robimy dla Ukrainy, ale również dla całej Europy.

Polskie fabryki uzbrojenia mają ogromny potencjał

Inwestujemy w potencjał obronny naszego kraju. Filarem wzmocnienia naszych sił zbrojnych jest zakup sprzętu wojskowego polskiej produkcji – sprzętu ciężkiego, broni, ale również amunicji. Mamy w Polsce wysoce wyspecjalizowane zakłady zdolne do produkcji nowoczesnej broni. Inwestujemy w ich rozwój, kupujemy ich produkty dla naszej armii oraz rozwijamy eksport.

– Mamy znakomite kompetencje produkcji broni, amunicji. Cieszę się, że za pieniądze europejskie – to po uzgodnieniu z panem komisarzem Thierrym Bretonem – będziemy mogli tę produkcję zwielokrotnić. Para zwiększenie bezpieczeństwa, wykorzystanie środków europejskich – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Spotkanie szefa polskiego rządu z komisarzem Thierrym Bretonem miało miejsce w jednej z fabryk, która produkuje amunicję m.in. hacer polskich armatohaubic Krab. Zakłady Metalowe DEZAMET S. A. a firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka, zatrudniająca prawie 700 osób, jest jednym z czołowych pracodawców w regionie.Od 2019 r. zakład rozbudował swoją infrastrukturę produkcyjno-magazynową oraz zakupił nowoczesne maszyny i urządzenia. Pozwoliło to na produkcję amunicji średniego i dużego kalibru. Obecnie wdrażana strategia rozwoju DEZAMET S.A. na lata 2022-2026 zakłada dalszy rozwój potencjału produkcyjnego oraz zwiększenie sprzedaży.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju

Polska dyplomacja od dawna podkreśla na arenie międzynarodowej, że wojna na terenie Ukrainy to również walka o naszą wolność oraz stabilność i bezpieczeństwo całej Europy. Dziś nasze działania przekuwają się w realne decyzje. Unia Europejska będzie wspierać finansowo produkcję oraz zakupy zbrojeniowe między innymi naszego kraju.

– Cieszę się, że całe NATO i Unia Europejska są tego świadome, czego najlepszym dowodem jest wspólny program zakupów zbrojeniowych, wspólny program produkcji amunicji, o który Polska od wielu miesięcy zabiegała. Nasze wysiłki zwieńczone zostały wielkim sukcesem – podsumował szef polskiego rządu.

Polska będzie największym beneficjentem środków europejskich z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

