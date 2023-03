24.03.2023 AIR SHOW 2023 con Radomiu pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek 24 marca br. na lotnisku w Radomiu (42 Baza Lotnictwa Szkolnego), Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej zaprezentował informacje dot. Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2023 organizowanych pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”.

Pokazy po pięciu latach przerwy, odbędą się w ostatni weekend wakacji – 26 i 27 sierpnia, zaprezentują się w nich najlepsi polscy lotnicy, którzy brali udział w takich misjach jak ochrona sojuszniczego nieba w ramach Air Policing, akcje humanitarne, transporty medyczne, transporty organów do przeszczepów „Akcja Serce”, czyli misje ratujące życie, oraz wirtuozi pilotażu z zespołu akrobacyjnego „Orlik”.

„Dziś ze mną są piloci, to są ludzie, których można nazwać mianem „Niezwyciężeni w przestworzach”. To są piloci, którzy uczestniczyli i uczestniczą w różnego typu misjach, np. w misji Air Policing. W ubiegłym roku przez 4 miesiące polskie F-16 strzegły nieba nad Litwą, a polskie samoloty wykonały ponad 100 misji. Nasi piloci są aktywni również, jeśli chodzi o misje humanitarne, np. transport organów do transplantacji w ramach „Akcji Serce”. Nasi piloci wykorzystują wojskowe statki powietrzne, żeby wspierać służbę zdrowia. A więc to bardzo szeroka gama misji, które wykonują polscy piloci. Jesteśmy z nich dumni”

– zaznaczył szef MON.

W pokazach udział wezmą samoloty i śmigłowce pozostające na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych. Atrakcja dla widzów będzie najnowszy nabytek Sił Powietrznych – samolot FA-50 z biało-czerwoną szachownicą.

„Sądzę, że największą atrakcją pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach” będzie inauguracja samolotu FA-50 już z biało-czerwoną szachownicą. A więc samolotu, który został wyprodukowany w Korei Południowej, z którym zapoznają się nasi piloci i który jeszcze w tym roku, w liczbie 12 sztuk trafi na wyposażenie polskich Sił Powietrznych. Będzie to przedsięwzięcie o dużej skali. Zapewniam państwa, że bilety promocyjne będą skierowane do rodzin. Liczymy na duże zainteresowanie najmłodszych, ale także ludzi młodych. Prowadzimy akcję „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” mamy nadzieję, że również Air Show sprawi, że znajdą się tacy, którzy postanowią przystąpić do Wojska Polskiego”

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Hasło „Niezwyciężeni w przestworzach” odnosi się nie tylko do historii bohaterskiego przelotu kapitana pil. Stanisław Skarżyńskiego w 1933 roku, ale również do dzisiejszych polskich żołnierzy i lotników służących w Siłach Zbrojnych.

Aby umożliwić jak największej grupie osób możliwość udziału w AIR SHOW – przygotowano specjalne ceny biletów oraz zniżki – szczególnie skierowane do polskich rodzin i ale również tych, którzy, na co dzień czuwają nad naszym wspólnym bezpieczeństwem

Na niebie zobaczymy między innymi Zespół Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, myśliwce F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. To również samoloty szkolenia zaawansowanego M-346 z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Nie zabraknie także śmigłowców czy też transportowców C-130 i C-295M W AIR SHOW wystąpią najlepsi polscy lotnicy oraz wiele ekip z wojsk sojuszniczych. Będzie można podziwiać najnowocześniejsze samoloty oraz zobaczyć je w powietrzu. Impreza zostanie podzielona na część statyczną i dynamiczną. Dla miłośników militariów przygotowana zostanie wystawa statyczna obejmująca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP a także sprzęt, którym dysponuje szkolnictwo wojskowe.

„Podczas pokazów zaprezentują się także nasi partnerzy, nasi sojusznicy, a więc zobaczymy F-16 sił powietrznych Belgii, Danii i Grecji. Będą czeskie Gripeny, będzie fiński F-18, będą także samoloty transportowe: polskie Herculesy i CASy, ale także Spartany z Litwy i ze Słowacji. Myślę, że atrakcją będzie samolot do tankowania w powietrzu z Gwardii Narodowej stanu Illinois”

– zaznaczył wicepremier.

Wiceprezes Rady Ministrów przypomniał, że niebawem do Sił Powietrznych trafią nowe samoloty.

„Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że polskie SiłyPowietrzne się rozwijają, że ten rok będzie rokiem przełomowym. Od wielu lat nie mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem do polskich Sił Powietrznych nowych samolotów, a w tym roku właśnie FA-50 trafią na wyposażenie polskich Sił Powietrznych. W przyszłym roku pierwsze F-35, a więc polskie siły powietrzne się rozwijają. Ten rozwój służy bezpieczeństwu naszej Ojczyzny”

– powiedział.

Organiztorem pokazów AIR SHOW 2023 w Radomiu jst Agencja Mienia Wojskowego przy współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W Radomiu funkcjonuje 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, baza treningowa, w której szkolą się młodzi piloci z Lotniczej Akademii Wojskowej. To również siedziba wojskowego Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK”.

***Polskie lotnictwo jest ważnym elementem bezpieczeństwa NATO. To m. in. udział wydzielonego komponentu Sił Powietrznych, przeznaczonego do ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, które od 2006 roku funkcjonuje jako Polski Kontyngent Wojskowy Orlik.

