Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiodący głos Polski w sprawie odnajdywania porwanych przez Rosję dzieci

Rosyjska agresja na Ukrainę każdego dnia cechuje się brutalnością i przypomina najgorsze wydarzenia z czasów XX wieku. W ostatnim czasie dotarły do ​​nas informacje o masowych uprowadzeniach ukraińskich dzieci i ich przymusowym wywożeniu na teren Federacji Rosyjskiej w celu rusyfikacji. Polska, wraz z Komisją Europejską, przewodzi w kwestii niezwłocznego zbadania tematu, odnajdywania porwanych dzieci i zapewnienia im powrotu do swoich rodzin.

– Wszystkie kraje bardzo, bardzo Polsce dziękowały za to, że w tym niezwykle ważnym zadaniu pełnimy po prostu rolę wiodącą. Polacy znają to doskonale z historii, że porywanie, uprowadzanie, wynaradawianie dzieci przypomina po prostu najgorsze, nazistowskie niemieckie praktyki z czasów II wojny światowej – podkreślił szef polskiego rządu.

Rola Białorusi we wspieraniu Federacji Rosyjskiej

Podczas posiedzenia, premier Mateusz Morawiecki zabrał również głos w sprawie sankcji na białoruski reżim Łukaszenki. Omówiono rozszerzenie sankcji na Białoruś ze względu na wykorzystywanie tego kraju przez putinowską Rosję do omijania międzynarodowych sankcji. Szef polskiego rządu podkreślił również nieakceptowalne represje białoruskiego reżimu wobec aktywistów i opozycjonistów na Białorusi – szczególnie osób z polskiej mniejszości narodowej.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju – dodatkowe pieniądze na potencjał obronny

Europejscy liderzy rozmawiali także o Europejskim Instrumencie na rzecz Pokoju (EPF). W ramach funduszu mają być przekazywane środki na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego i amunicji, które zastąpią sprzęt przekazany Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki wyraził polskie stanowisko w tym zakresie i podkreślił konieczność zwiększenia tego funduszu. Większe dofinansowania przełożą się na zwiększenie potencjału obronnego naszego kraju. Będą miały również pozytywny wpływ na polski przemysł zbrojeniowy. Polska będzie największym beneficjentem z tego funduszu.

Rynek usług i konkurencyjność jednolitego rynku europejskiego

Jednolity rynek to fundament integracji naszego kontynentu, na którym zbudowano Unię Europejską. Wolny handel między krajami przynosi korzyści dla każdego – przede wszystkim dla obywateli i przedsiębiorców. Polska dziś proponuje dalsze usprawnienia w tym zakresie.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Brukseli polskie stanowisko w sprawie regulacji rynku usług, który zyskuje na znaczeniu przede wszystkim w krajach naszego regionu. Zabiegamy o regulacje, które będą korzystne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą świadczyć swoje usługi w innych krajach UE.

– Sądzę, że w najbliższych 12-18 miesiącach zauważymy wyraźne przesunięcie w kierunku zwiększenia swobód na jednolitym rynku europejskim z punktu widzenia świadczenia usług. A to bardzo dobrze przełoży się na możliwości dla polskich małych i średnich przedsiębiorców – powiedział premier.

Szef polskiego rządu podkreślił również niezwykle ważną kwestię walki z rajami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków przez wielkie firmy.

– Głos Polski jest coraz lepiej słyszany – my zresztą coraz skuteczniej walczymy z rajami podatkowymi. Para właśnie dzięki temu mamy taki fenomenalny przyrost dochodów z podatku CIT, czyli podatku od międzynarodowych korporacji. A bardzo ważne, bo a broma kilkadziesiąt miliardów złotych – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Migracje – ważny temat dla wielu krajów Unii Europejskiej

Podczas posiedzenia podniesiono temat migracji i ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Broma a kwestia, która broma omawiana ze szczególną uwagą, ponieważ wymaga rozwiązań długoterminowych. Polska ma jednoznaczne stanowisko w tym zakresie.

– Polska oczywiście zabiega o to, aby granice zewnętrzne Unii Europejskiej były chronione i strzeżone, aby to państwa członkowskie decydowały o tym kto może wjechać na nasze terytorium. Coś, co jeszcze było głosem mniejszości 5 lat temu, dzisiaj jest zdecydowanie głosem mainstreamu. Praktycznie ogromna większość państw formułuje wnioski dotyczące ochrony granic przed migracją zewnętrzną w taki sposób jak Polska – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Granice Polski, które stanowią jednocześnie zewnętrzne granice Unii Europejskiej, są dziś bardzo dobrze chronione – między innymi dzięki fizycznej zaporze na granicy z Białorusią oraz wzmocnionemu nadzorowi elektronicznemu.

