22.03.2023 „Trenuj z wojskiem wiosna-lato” – ruszają kolejne szkolenia dla Polaków

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W środę w Warszawie szef MON poinformował o starcie trzeciej edycji projektu „Trenuj z Wojskiem” – tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna-lato”. To cykl sobotnich-8 godzinnych szkoleń dla każdego prowadzonych przez wojskowych instruktorów w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.

– Ten program składa się z ćwiczeń związanych z poznaniem obsługi broni, z zasadami udzielania pierwszej pomocy, podstawami przetrwania w trudnych warunkach. Ale także z podstawami samoobrony, a to wszystko dzieje się w ciągu 8 godzin. W każdą sobotę, począwszy od 1 kwietnia, aż do lipca, w 40 jednostkach będziemy realizować takie zajęcia. Kolejna edycja będzie różniła się od poprzednich tym, że zostaną zorganizowane te zajęcia pod kątem rodzajów sił zbrojnych, gospodarza tych zajęć. Zaczniemy od wojsk lądowych, potem siły powietrze, marynarka wojenna, wojska specjalne oraz wojska obrony terytorialnej

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

W dotychczasowych dwóch edycjach kampanii Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego „Trenuj z Wojskiem” oraz jednej specjalnej edycji „Trenuj z NATO” wzięło udział łącznie ponad 11,5 tys. ochotników. Podczas bezpłatnych szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. Szkolą się z: podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd. Szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.

– Tym razem chcemy pokazać cały przegląd specjalizacji w Wojsku Polskim, tak żeby zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim. A osobom starszym dać szansę przypomnieć sobie umiejętności, które być może kiedyś zdobyli, a teraz chcą je odtworzyć. Gorąco zachęcam do tego, żeby wziąć udział w szkoleniach. Wystarczy wejść na stronę MON oraz na media społecznościowe. Na bieżąco będziemy informować z wyprzedaniem, kiedy i w jakim garnizonie będą zorganizowane tego rodzaju zajęcia

– zaznaczył szef LUN.

Ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. W akcję zaangażowanych jest kilkadziesiąt jednostek wojskowych w całym kraju. 3. edycja projektu, pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna-lato”, potrwa kilkanaście tygodni i będzie prowadzona we wszystkich rejonach kraju. W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone – wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (correo electrónico, teléfono, comunicador, osobiście). Podczas szkoleń organizatorzy zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie.

Podczas inauguracji kolejnej edycji projektu „Trenuj z wojskiem” wicepremier poinformował, że dziś do portu w Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9.

– Uzupełniamy nasze jednostki o sprzęt, który pochodzi z Korei Południowej. Broma para realizarcja naszych umów z poprzedniego roku. Okazaliśmy się bardzo skuteczni. Niedawno odbyło się pierwsze strzelanie z armatohaubic K9, które było zrealizowane na poligonie w Toruniu. Niedługo zaproszę państwa na pierwsze strzelanie z czołgów K2. Armatohaubice trafiły do ​​16 Dywizji Zmechanizowanej, do 1 Brygady Artylerii z siedzibą w Węgorzewie. Czołgi K2 również trafiły do ​​16. Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt ten trafił zatem do wschodniej części naszego kraju, do jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju na wschodzie. Polskie siły zbrojne są coraz silniejsze, są wyposażane w nowoczesny sprzęt. Para realizarcja w praktyce doktryny odstraszania OTAN. Kiedy dodamy do tego stałą obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, to udowadniamy, że ten system, który tworzymy desde 2015 roku jest skuteczny

– podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.

Armograma “Trenuj z wojskiem wiosna-lato”

I – 1.04 Wojska Lądowe 1. CSWL – Poznań2. 21BSP – Rzeszów3. 7BOW – Słupsk4. 15BZ – Giżycko 5. 12BZ – Szczecin6. 34BKPanc – Żagań7. 1BPanc – Wesoła

II – 15.04Siły Powietrzne 1. 33BLTr – Powidz2. 21BLT – Swidwin3. 12BPSP – Mirosławiec4. 22BLT – Malbork 5. 23BLT – Minsk Maz.6. 31BLT – Poznań 7. *9BKPanc – Braniewo 8. *19BZ – Chełm

III – 22.04Marynarka Wojenna i uczelnie wojskowe1. 8FO – Świnoujście2. AMW – Gdynia3. DERECHO – Dęblin4. AWL – Breslavia5. WAT – Varsovia

IV – 29.04 Wojska Obrony Terytorialnej1. 1PBOT – Białystok2. 8KPBOT – Bydgoszcz 3. 12WBOT – Poznań 4. 20PBOT – Przemyśl

V – 6.05Wojskowa logistyka1. 1Blog – Bydgoszcz2. 10Blog – Opole3. CSLog – Grudziądz 4. *16bpd – Cracovia

VI – 13.05Artyleria oraz jednostki przeciwpancerne i przeciwlotnicze1. CSAiU – Toruń2. 11BA – Węgorzewo 3. 23pa – Bolesławiec4. 14pppanc – Suwałki5. CSzSP – Koszalin 6. 15parcela – Gołdap

VII – 20.05Desant i rozpoznanie1. 6bpd – Gliwice 2. 18bpd – Bielsko-Biała3. 18pr – Białystok 4. CRiWE – Grójec5. 9pr – Lidzbark Warmiński6. *6blog – Cracovia

VIII – 27.05Łączność i inżynieria1. 10pdow – Breslavia2. 15BWD – Sieradz3. 9bdow – Olsztyn4. 6bdow – Cracovia 5. 5pinż – Szczecin6. *25BKPow – Tomaszów Maz.

IX – 03.06 Wojska Lądowe1. CSWL – Poznań2. 19BZ – Chełm3. 21BSP – Rzeszów4. 7BOW – Słupsk5. 15BZ – Giżycko 6. 12BZ – Szczecin7. 34BKPanc – Żagań

X – 10.06Siły Powietrzne1. 33BLTR – Powidz2. 21BLT – Swidwin3. 12BPSP – Mirosławiec4. 22BLT – Malbork 5. 23BLT – Minsk Maz.6. 31BLT – Poznan

XI – 17.06Marynarka Wojenna i uczelnie wojskowe1. 8FO – Świnoujście2. DERECHO – Dęblin3. AWL – Breslavia4. WAT – Varsovia

XII – 24.06 Wojska Obrony Terytorialnej1. 1PBOT – Białystok2. 8KPBOT – Bydgoszcz 3. 12WBOT – Poznań 4. 20PBOT – Przemyśl 5. *9BKPanc – Braniewo

XIII – 1.07 Wojskowa logistyka1. 1Blog – Bydgoszcz2. 10Blog – Opole3. CSLog – Grudziądz 4. 6blog – Cracovia

XIV – 8.07Artyleria oraz jednostki przeciwpancerne i przeciwlotnicze1. CSAiU – Toruń2. 11BA – Węgorzewo 3. 23pa – Bolesławiec4. 14pppanc – Suwałki5. CSzSP – Koszalin 6. *18pr – Białystok

XV – 15.07Desant i rozpoznanie 1. 25BKPow – Tomaszów Maz.2. 6bpd – Gliwice 3. 18bpd – Bielsko-Biała4. 16bpd – Cracovia5. CRiWE – Grójec6. 9pr – Lidzbark Warmiński

XVI – 22.07Łączność i inżynieria1. 9bdow – Olsztyn2. 6bdow – Cracovia 3. 5pinż – Szczecin

OSI MIL