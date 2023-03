22.03.2023 Polscy i brytyjscy żołnierze umacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W środę 22 marca br. wizytę w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie złożył Jego Królewska Wysokość, Książę Wilhelm. W spotkaniu z polskimi i brytyjskimi żołnierzami uczestniczył wicepremier Mariusz Błaszczak.

“Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jestem dumny z tego, że w obecności Księcia Walii, Jego Królewskiej Wysokości mogę podziękować żołnierzom brytyjskim i żołnierzom polskim za wspólną służbę na ziemi polskiej. Szczególnie jestem wdzięczny za obecność żołnierzy brytyjskich właśnie tu w województwie podkarpackim i lubelskim. A więc w województwach graniczących bezpośrednio z Ukrainą. Wtedy kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wtedy kiedy przyjmowaliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, polskie służby były wspierane właśnie przez żołnierzy brytyjskich. Jesteśmy za ten fakt niezmiernie wdzięczni”

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

W związku z koniecznością wsparcia wschodniej flanki w obliczu wojny w Ukrainie, w Polsce obecnie przebywa około 400 żołnierzy brytyjskich, z których większość rozlokowana jest na południowym-wschodzie Polski (Rzeszów, Zamość, Lublin).

“Dziękuję także za współpracę wojskową polsko-brytyjską, której przykłady można mnożyć. Ja wspomnę tylko o kilku, a więc o obecności żołnierzy brytyjskich w ramach natowskiego programu eFP w północno – wschodniej części naszego kraju. O obecności żołnierzy brytyjskich z oddziału inżynieryjnego. Jeszcze przed atakiem rosyjskim na Ukrainę, kiedy to Polska została zaatakowana z kierunku Białorusi – atakiem hybrydowym przy wykorzystaniu migrantów zaproszonych przez reżim Łukaszenki, wtedy wzmacniali granicę Polski żołnierze polscy, ale także i żołnierze brytyjscy. Dziękuję także za wsparcie, jeżeli chodzi o osłonę lotniska w Rzeszowie. Dlatego, że właśnie oddział brytyjski, złożony z żołnierzy, którzy obsługują sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, system Sky Saber jest obecny właśnie tu w Rzeszowie. Strzegąc nieba nad Polską i zapewniając bezpieczeństwo przy wsparciu, jakiego wolny świat udziela broniącej się Ukrainie”

– zaznaczył wicepremier.

Od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. w Polsce przebywał pododdział wojsk inżynieryjnych z Wielkiej Brytanii, który współpracował z polskim wojskiem w zakresie wzmacniania granicy z Białorusią. Z kolei od czerwca 2022 r. w Polsce stacjonuje brytyjski system obrony przeciwlotniczej Sky Sabre. Interoperacyjność polskich i brytyjskich żołnierzy budowana jest także w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz poprzez zgrywanie żołnierzy Wojska Polskiego z żołnierzami wojsk sojuszniczych, którzy stacjonują w Polsce.

Wicepremier M. Błaszczak i Jego Królewska Wysokość Książę Wilhelm podziękowali polskim i brytyjskim żołnierzom za ich służbę oraz umacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

“Wasza Królewska Wysokość raz jeszcze dziękuję za owocną współpracę polsko-brytyjską. Jest ona jednym z wzorowych przykładów tego, jak można budować jedność państw wolnego świata. Serdecznie za to dziękuję”

– mówił wiceprezes Rady Ministrów.

>>> GALERIA – Spotkanie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami

OSI MIL