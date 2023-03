Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jednym z priorytetów rządu jest sprawiedliwy system podatkowy i mniejsze obciążenia dla zdecydowanej większości podatników.

Od 2016 roku rząd wprowadził około 30 korzystnych rozwiązań, które obniżyły podatki milionom Polaków.

Zmiany na plus dotyczą wszystkich najważniejszych podatków: VAT, PIT, CIT i akcyzy.

Obniżając podatki w centrum uwagi stawiamy podatników, polskie rodziny i osoby mniej zamożne. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, budujemy partnerskie relacje i wspieramy w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Dlatego w ubiegłym roku wprowadziliśmy ustawę Niskie Podatki, skutkiem której w trwającej właśnie akcji rozliczania podatków będziemy mieli do czynienia z rekordowymi zwrotami. Ponadto realizowanymi przez administrację skarbową nadzwyczaj sprawnie. Z myślą o podatnikach wprowadzamy kolejne nowoczesne e-usługi i dostosowujemy administrację skarbową do ich oczekiwań. Zmiany, które od lat są realizowane w Ministerstwie Finansów, mają uczynić podatki nie tylko niższymi, ale równocześnie bardziej sprawiedliwymi i przyjaznymi w płaceniu

– mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Największą przeprowadzoną przez rząd reformą podatkową, która zmniejszyła obciążenia Polaków, była reforma podatku dochodowego. Stawka podatku PIT na skali podatkowej zmniejszyła się najpierw z 18% do 17%, a od lipca 2022 roku do zaledwie 12%. Jednocześnie rząd znacząco podniósł próg podatkowy – z 85 528 zł do 120 000 zł – powyżej którego płaci się wyższy podatek. Równocześnie blisko dziesięciokrotnie wzrosła kwota wolna od podatku do 30 tys. EUR To jednak nie wszystkie pozytywne zmiany w zakresie PIT – dodatkowo wprowadzony został PIT-0 dla młodych, dla powracających na stałe do Polski, dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów.

Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe korzystnie wpłynęły również na przedsiębiorców. Zmniejszono stawki podatku CIT dla małych podatników – w 2017 r. z 19% hace 15%, a w 2019 r. z 15% hacen 9%. Ponadto, wprowadzono szereg ulg, dzięki którym w rozliczeniach podatkowych można zastosować wiele odliczeń. Podatnicy mogą skorzystać m.in. Z Ulgi IP BOX, B+R na działalność badawczo-rozwojową, Ulgi na prototyp, na innowacyjnych pracowników, na robotyzację czy na ekspansję.

Korzystne zmiany nastąpiły również w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obniżono stawki dla usług niematerialnych z 17% do 15%, dla usług medycznych z 15% do 14%, a dla wybranych usług IT z 15% do 12%. Zlikwidowano ponadto najwyższą 20 proc. stawkę ryczałtu i zwiększono limit przychodów z 250 tys. euro hacer 2 millones de euros.

Aby zmniejszyć obciążenia w podatku VAT i akcyzie oraz złagodzić skutki inflacji wprowadzone zostały tarcze antyinflacyjne. W ramach tarcz obniżono do minimal akcyzę na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną. Zwolniono z akcyzy sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Zwolniono również z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaż paliw silnikowych. W dół o połowę poszła akcyza dla małych producentów wina, gorzelni producentów owoców i małych browarów. Zwolniono z akcyzy eko-samochody, a akcyzę dla samochodów hybrydowych obniżono do 50%.

Rząd w ostatnich latach obniżył też VAT na wiele produktów spożywczych m.in. niektóre rodzaje pieczywa, ciastka, niektóre owoce i orzechy, zupy, buliony czy musztardę. W dół poszedł też VAT na produkty dla niemowląt i dzieci (żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe), na produkty higieniczne (podpaski, tampony, pieluchy, pieluchomajtki) czy na e-booki i e-prasę.

Oto lista wprowadzonych przez rząd ulg, obniżonych podatków i innych zmniejszonych obciążeń:

Obniżyliśmy VAT na wiele produktów spożywczych (np. niektóre rodzaje pieczywa, ciastka, niektóre owoce i orzechy, zupy, buliony, musztarda)

W dół poszedł też VAT na produkty dla niemowląt i dzieci (żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe)

Wprowadziliśmy niższy VAT na produkty higieniczne (podpaski, tampony, pieluchy, pieluchomajtki)

Obniżyliśmy VAT na e-booki, e-prasę

Wprowadziliśmy zerowy VAT na darowizny dla ofiar wojny w Ucrania

Do zera spadł również – w związku z pandemią COVID -19 – IVA: na import niektórych leków (np. na SMA); na darowizny maseczek, sprzętu ochronnego, leków, sprzętu komputerowego dla szkół (w okresie stanu epidemii na terytorium RP); na dostawę szczepionek i testów COVID-19 (do końca 2022 r.),

Obniżyliśmy stawki VAT na wiele towarów w ramach tarczy antyinflacyjnej (na podstawową żywność, energię elektryczną i cieplną, paliwa silnikowe, gaz ziemny itp.)

Obniżyliśmy też akcyzę w ramach tarczy antyinflacyjnej (na benzynę, olej napędowy, paliwa, energię)

W dół o połowę poszła akcyza dla małych producentów wina, gorzelni producentów owoców i małych browarów

Zwolniliśmy z akcyzy eko-samochody, a akcyzę dla samochodów hybrydowych obniżono do 50%

Znacząco obniżyliśmy PIT z 18 do 12%

Podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. EUR

Wprowadziliśmy wyższy próg dochodowy dla 32-proc. podatku

Wprowadziliśmy zerowy PIT dla: młodych i powracających do kraju

Na zerowy PIT mogą liczyć też rodziny 4+ i pracujący seniorzy

2-krotnie zwiększyliśmy koszty uzyskania przychodów dla pracowników, co przekłada się na niższy PIT

Obniżyliśmy CIT dla małych podatników (9%)

Podnieśliśmy limity stosowania stawki 9% CIT hacer 2 millones de euros

Wprowadziliśmy ulgę termomodernizacyjną – możliwość odliczenia do 53 tys. zł z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wprowadziliśmy ulgę na zabytki – możliwość odliczenia 50% kosztów na remonty i prace konserwatorskie w zabytkach

Wprowadziliśmy ulgę IP BOX

Wprowadziliśmy ulgę B+R na działalność badawczo-rozwojową

Wprowadziliśmy ulgę na prototyp

Wprowadziliśmy ulgę na innowacyjnych pracowników

Wprowadziliśmy ulgę na robotyzację

Wprowadziliśmy ulgę na ekspansję

Wprowadziliśmy ulgę sponsoringowa

Umożliwiliśmy wspólne rozliczenie za cały rok podatkowy dla małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego

Polska Strefa Inwestycji – desde 2018 r. zwolniliśmy z podatku dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji

Korzystne zmiany w ryczałcie:

Obniżyliśmy stawki:

dla usług niematerialnych z 17% do 15%

dla usług medycznych z 15% do 14%

dla wybranych usług IT z 15% do 12%

zlikwidowaliśmy najwyższą stawkę ryczałtu – 20%

b. Zwiększyliśmy limit przychodów z 250 tys. euro hacer 2 millones de euros

OSI MIL