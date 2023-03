Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polonia y Japón postrzega agresję Rosji jako poważne zagrożenie dla porządku światowego

– Na naszych oczach rodzi się nowy porządek geopolityczny. Bezpieczeństwo Japonii i Polski nagle stało się zjawiskiem, o którym trzeba mówić jednocześnie w odniesieniu do zagrożeń w Azji i w Europie – mówił premier po zakończeniu rozmów z premierem Japonii.

Szef rządu wskazał, że państwa, które myślą podobnie o pokoju, stabilności i wolności muszą ze sobą bardzo blisko współpracować. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie Rady Europejskiej podkreśli rolę Japonii w przywróceniu stabilności w naszym regionie i na całym świecie. Podziękował jednocześnie za wizytę premiera Japonii w Kijowie, bo jak podkreślił, jest ona wyraźnym dowodem i symbolem wsparcia dla ambicji Ukrainy, dla planów utrzymania suwerenności, integralności terytorialnej, dla obrony wolnośracjici i demokracjici.

Premier Japonii wyraził głębokie podziękowanie i szacunek dla Polski, która wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie, stojąc w pierwszej linii frontu. Jednocześnie poinformował o tym, że w związku z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się agresji Rosji na Ukrainę, Japonia podjęła decyzję o specjalnym traktowaniu Polski, jako odbiojowej pomojocy ofic jal.

Współpraca gospodarcza, biznesowa i inwestycyjna rozwija się znakomicie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił dobre relacje między naszymi krajami także w zakresie współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i infrastrukturalnej. Przypomniał, że niedawno uczestniczył w otwarciu kolejnej, wysoko zaawansowanej technologicznie inwestycji firmy japońskiej w Polsce.

Podziękował jednocześnie premierowa Japonii za to, że tak mocno angażuje się również w sprawy związane z bezpieczeństwem – to dla nas niezwykle ważne. Cieszę się, że Polska i Japonia umacniają swoje więzy przyjaźni i współpracy – zaznaczył.

Premier Fumio Kishida wskazał, że w zakresie bezpieczeństwa Polska i Japonia uzgodniły dalsze pogłębianie współpracy w wielu dziedzinach takich jak: osprzętowanie, cyberprzestrzeń, przestrzeń kosmiczna i telekomunikacja – w oparciu o podpisane w lutym zeszłego roku memorandum o współpracy obronnej.

Japonia jest jednym z najważniejszym partnerów politycznych i gospodarczych Polski w regionie Azji i Pacyfiku. W lutym 2015 r. nasze relacje zostały podniesione do poziomu Partnerstwa Strategicznego. W Polsce obecnie działa ponad 350 firm japońskich – głównie z branży produkcyjnej.

– Chcielibyśmy dalej zacieśniać współpracę w nowych dziedzinach takich jak: wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem, czyste technologie węglowe i wodorowe – podsumował premier Japonii.

