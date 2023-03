21.03.2023 Stały Garnizon Wojsk Estados Unidos con Polonia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

We wtorek, 21 marca na terenie Camp Kościuszko w Poznaniu, wicepremier Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystości przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia (Area Support Group Poland, ASG-P) na Garnizon Sił Zbrojnych USA (U.S. Army Garrison Poland, USAG-P).

U.S. Army Garrison Poland będzie ósmym stałym garnizonem sił zbrojnych USA w Europie i pierwszym stałym garnizonem wojsk amerykańskich w Polsce. Podczas uroczystości odsłonięto i przekazano sztandar Garnizonu oraz odczytano rozkaz o ustanowieniu U.S. Army Garrison – Poland.

„Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, wręcz modelowo. Chcę zapewnić państwa, że jeszcze w tym roku razem z ambasadorem Brzezińskim będziemy zapraszać na takie spotkania, podczas których będziemy prezentować efekty naszej współpracy. W tym roku oprócz czołgów Abrams na wyposażenie Wojska Polskiego trafi także system HIMARS. Są już Patrioty. W przyszłym roku odbierzemy pierwsze samoloty F-35. Prowadzimy jeszcze negocjacje w sprawie innego sprzętu wojskowego. Naszym celem jest osiągniecie interoperacyjności z wojskami Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest wyposażenie Wojska Polskiego w sprzęt, który będzie jak najbardziej kompatybilny ze sprzętem ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone posiadają najsilniejszą armię na świecie, a my chcemy korzystać z najlepszych wzorców”

– mówił podczas ceremonii szef MON.

Jednostka w Poznaniu powstaje dzięki decyzji prezydenta USA z 2022 r. i będzie zajmować się wsparciem infrastrukturalnym dla żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce. Do zadań garnizonu należeć będzie również kierowanie i zarządzanie wysuniętymi placówkami wojsk amerykańskich w Polsce.

Szef MON podziękował żołnierzom Wojsk Lądowych USA za obecność w Polsce i wspólne ćwiczenia z żołnierzami Wojska Polskiego.

„Chciałbym na koniec zwrócić się do amerykańskich żołnierzy. Bardzo dziękuję za waszą służbę. Jestem dumny z tego, że żołnierze Wojska Polskiego mogą ćwiczyć i zwiększać interoperacyjność właśnie z żołnierzami Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Zakończę mottem V Korpusu, „It Will Be Done!” – to będzie zrobione”

– powiedział.

***Wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA, funkcjonujące na terytorium RP od 2020 r., otrzymało nazwę „Camp Kościuszko” w lipcu 2022. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO. Dowództwo odgrywa kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z naszymi siłami zbrojnymi. To realnie podnosi interoperacyjność wojsk polskich i amerykańskich.

***Nazwę Camp Kosciuszko, a właściwie The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp, nosił obóz szkoleniowy dla ponad 22 tysięcy polskich ochotników powstającej we Francji Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Funkcjonował w latach 1917-1919 na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim w miasteczku Niagara-on-the-Lake.Galeria >>>>> Ustanowienie garnizonu Sił Zbrojnych USA w Polsce

