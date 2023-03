21.03.2023 Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów21.03.2023

21 de marzo de 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Odbyło Się Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Podczas Którego Omówiono Kwestie Związane Z Profilaktyką Zdrowia Psychicznego I Uzależnień Dzieci I M M M m M.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotr Glinski.

W punkcie pierwszym sprawozdawcami byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Marzena Machałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha. Ministrowie przedstawili informację o koordynacji dotychczas podejmowanych oraz planowanych do podjęcia w najbliższej perspektywie czasowej działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia psychicznego i uzależnień dzieci i młodzieży w kontekście możliwości ich szerszej koordynacji oraz zaprezentowania propozycji ewentualnych dalszych działań w tym zakresie.

Następnie w drugim punkcie Komitet wysłuchał informacji przedstawionej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika na temat realizowanych programów i planowanych do realizacji działań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

W obu punktach nastąpiła dyskusja, w której ministrowie odpowiedzieli na pytania członków Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Do zadań Komitetu Społecznego Rady Ministrów należy inicjowanie, koordynowanie, a także analizowanie i ocenianie sytuacji prawnej działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodzin mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. KSRM tworzy programy oraz harmonogramy działań w takich obszarach, jak kultura, edukacja, sport, rekreacja, aktywność zawodowa, pomoc socjalna.

