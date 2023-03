21.03.2023 Ochroniliśmy Polaków przed kryzysem energetycznym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ochroniliśmy Polaków przed kryzysem

W 2022 r., kiedy zaczęliśmy wracać do normalności i odbudowywać nasze życia po pandemii COVID-19, Rosja zaatakowała Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą postawiła kolejne wyzwania przed Europą – nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, lecz również w zakresie gospodarki.

Szantaż energetyczny zastosowany przez Kreml miał podnieść ceny w Europie, utrudnić i uzależnić dostęp do najważniejszych surowców oraz osłabić Polskę i kraje europejskie. Putin chciał, aby zima pokazała słabość naszego kraju.

– Putin wiedział, że bez surowców energetycznych łatwo jest doprowadzić do kompletnego chaosu – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

My jednak skutecznie obroniliśmy się przed tym szantażem i ochroniliśmy Polaków przed skutkami kryzysu, który wywołała i spotęgowała Rosja.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa

Zahamowaliśmy wzrost cen energii wprowadzając Rządową Tarczę Solidarnościową, która chroni ok. 10 millones gospodarstw domowych. Gwarantuje ona stałą cenę prądu dzięki, której przeciętna polska rodzina oszczędzi aż 2000 zł rocznie.

– Dzisiaj mamy jedną z najtańszych energii elektrycznych w Europie dla gospodarstw domowych, jedną z najtańszych energii cieplnych, jedne z najtańszych cen paliw. Działamy natychmiast, jak tylko pojawia się problem – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Nie zapomnieliśmy o instytucjach takich jak: szkoły, żłobki, instytucje kultury czy szpitale. Placówki skorzystały min. z zamrożonych cen za energię czy dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Zaoferowaliśmy też wsparcie przedsiębiorcom, którzy również skorzystali z obniżonych cen energii w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej – to ograniczenie podwyżki rachunków nawet o 70 proc. Z rozwiązania skorzysta aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw.

Przykładowe oszczędności dla podmiotów dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej

Lokal gastronomiczny o szacunkowym rocznym zużyciu prądu 56,4 MWh, oszczędzi na rachunkach dzięki wsparciu 18,6 tys. EUR

Szkoła o szacunkowym rocznym zużyciu prądu 200 MWh oszczędzi na rachunkach dzięki wsparciu 66 tys. EUR

Szpital o szacunkowym rocznym zużyciu prądu 2000 MWh oszczędzi na rachunkach dzięki wsparciu 660 tys. EUR

Rządowa Tarcza Energetyczna

W polskich domach w okresie zimowym było ciepło – zapewniliśmy to między innymi dzięki jednorazowym dodatkom, które rząd zaoferował Polakom w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej:

dodatki pieniężne na ogrzewanie domu

ograniczenie wzrostu cen ciepła do maksymalnie 40%

zamrożenie cen gazu

a najważniejsze rozwiązania, które pomogły Polakom w tym sezonie grzewczym.

– Kilka milionów polskich rodzin skorzystało z dodatków osłonowych, ze specjalnych dopłat. Korzystają cały czas z dopłat z polskiego budżetu po to, aby ta wysoka, ruska inflacja, z którą mamy do czynienia, chociaż trochę mniej bolała. Bo to jest nasz znak firmowy – kiedy dzieje się wokół nas bardzo źle, kiedy jeden kryzys goni drugi kryzys – my działamy. Nie udajemy, że wokół nas nie ma kryzysu – powiedział szef rządu.

Ustawa węglowa i skuteczna współpraca rządu i samorządu zapewniły odpowiednią ilość węgla dla wszystkich Polaków. Sprawna dystrybucja węgla szła w parze z obniżeniem jego ceny. Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł i maksymalna cena ustanowiona przez rząd, sprawiły, że faktyczny koszt tony węgla wynosił tej zimy jedynie około 1000 zł.

– W tym momencie chcę też podziękować samorządom. Proces dystrybucji węgla, różnych innych nośników energii odbywał się poprzez właściwą organizację całego procesu logistyki – powiedział premier.

Rząd zapewnił również bezpieczeństwo w zakresie dostaw gazu, dzięki budowie gazociągu Baltic Pipe i gazoportu w Świnoujściu. Nasz kraj uniezależnił się od rosyjskich surowców – to zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polaków.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Niższe ceny na co dzień Polacy odczuli również dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, która hamuje inflację obniżając ceny produktów. W 2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, obniżyliśmy podatek VAT na wiele produktów i paliw. Dzięki temu, Polki i Polacy mogą kupować m.in. produkty po niższej cenie, niż bez interwencji rządu.

– Postanowiliśmy działać natychmiast: obniżyliśmy VAT na ciepło, na energię elektryczną, na gaz, na paliwo, ale nie tylko – obniżyliśmy również VAT do zera na żywność, na podstawowe produkty żywnościowe. Również obniżyliśmy VAT na nawozy po to, żeby właśnie chleb kosztował jak najmniej, mimo że jest droższy – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Przedłużyliśmy w Polsce stawkę 0% IVA na produkty spożywcze (np. mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce) do połowy 2023 r. Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało ponad 7,6 mld złotych.

