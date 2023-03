21.03.2023 Kolejna edycja wojskowej gali MMA „Walkę Mamy We Krwi”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wydarzenie jest bezpłatne. W gali można będzie można uczestniczyć na żywo (organizador de wejściówki zapewnia – dostępne w punkcie CKiS) oraz włączając TVP SPORT.

Na gali zobaczymy łącznie klkanaście walk z udziałem zawodników-żołnierzy. Wyłonimy mistrzów Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie (formuła MMA) oraz obejrzymy ciekawe zestawienia MMA, K1 i boks w formie superfightów. Do walki wyjdą zawodnicy znani z polskich i zagranicznych are walki – to m in. kpr. Michał Piwowarski, szer. Błażej Majdan, szer. Damian Ostęp, c. tamaño Damián Durkacz, c. tamaño Sylwester Miller, calle. tamaño Paweł Oleszczuk oraz zawodnik reprezentujący Ejército de EE. UU. – Johan Mackie. Wszystkie walki odbędą się w oktagonie. Podczas gali zapewniamy poczęstunek i mnóstwo emocji.

Plan gali:

20.00 – 22.00 – Karta główna

20.00 – ESPECTÁCULO

19.00 – 20.00 – Karta wstępna

Wieczorną galę poprzedzi wystawa sprzętu wojskowego i piknik, które rozpoczną się od godz. 13.00 na parkingu i placu przyległym do hali CKiS w Pruszkowie. Przez całe popołudnie – do godz. 19.00 – będzie można potrenować sporty walki, zobaczyć sprzęt wojskowy, obejrzeć pokazy oraz zjeść wojskową grochówkę. Wstęp wolny dla każdego.

W przeddzień gali – 30 marca, w czwartek – w sali Widowiskowej CKiS odbędzie się oficjalne ważenie zawodników oraz panel dyskusyjny o sporcie w ramach cyklu spotkań „Strategicznie o…” (Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej). Ważenie od godz. 17.30, panel desde ok. Dios 18.00 Wstęp wolny.

***

Projekt „Walkę Mamy We Krwi” organizuje i prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Jego głównym celem jest popularyzacja sportu, a przede wszystkim sportów walki wśród żołnierzy i społeczeństwa oraz promocja Wojska Polskiego i różnych form służby wojskowej. Wojsko Polskie zapewnia szerokie warunki do uprawiania sportu w służbie wojskowej. Promuje zdrowy tryb życia i rywalizację sportową opartą na duchu szacunku i braterstwa.

Gala finalowa projektu „Walkę Mamy We Krwi” jest już 3. odsłoną tego wydarzenia. Wcześniejsze gale – w 2021 roku w Powidzu oraz w 2022 roku w Gołdapi cieszyły się sporym zainteresowaniem fanów sportów walki oraz społeczeństwa. Gale były ważnym wydarzeniem pod względem sportowym, promocyjnym i społecznym. Pierwsza gala zapisała się w historii jako jedyna gala sportów walki z tak szerokim zaangażowaniem najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. Umieszczenie wokół oktagonu m. in. potężnego samolotu Hercules, czołgu Leopard, śmigłowca Black Hawk, czy myśliwca F-16 sprawiło, że projekt „Walkę Mamy We Krwi” był od początku czymś wyjątkowym i unikatowym. Druga odsłona projektu również miała swoją unikatowość – została zorganizowana bezpośrednio w rejonie przesmyku suwalskiego. Co w warunkach ówcześnie trwającego kryzysu migracyjnego z Białorusią zyskiwało szczególnie ważny wymiar wojskowy i społeczny.

Tradycyjnie, gala jest zwieńczeniem turnieju walki w bliskim kontakcie dla całego Wojska Polskiego. Eliminacje do gali finalowej rozegrały się we Wrocławiu. Z ponad 140 zawodników w 12 kategoriach wagowych wyłoniono najlepszych polskich fighterów-żołnierzy. W turnieju eliminacyjnym zawodnicy stoczyli kilkadziesiąt walk w formule semi-pro. Walki finalowe zostaną rozegrane na zasadach i dystansie zawodowym. Oprócz rozstrzygnięć o tytuł mistrza Wojska Polskiego, podczas gali rozegra się kilka superfightów, w tym jeden międzynarodowy.

OSI MIL