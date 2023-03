20.03.2023 Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza z udziałem „Finansoaktywnych”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów (MF) „Finansoaktywni” to przepustka do udziału w Global Money Week (GMW) – Światowym Tygodniu Pieniądza, która trwa od 20 do 26 marca 2023 roku.

Hasłem tegorocznej edycji GMW broma „Planifica tu dinero, planta tu futuro (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość).

Organizatorem polskiej edycji jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W dniach 20-26 marca 2023 roku trwa coroczna kampania uświadamiająca Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza. Ma ona zainspirować dzieci i młodzież do tego, by od najmłodszych lat rozwijały wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowoą uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporno.

Tegoroczne hasło przewodnie GMW „Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość” skupia się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby nie tylko na jej przyszłość finansową, ale także na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Jak wziąć udział con GMW

W akcji GMW mogą brać udział szkoły na wszystkich etapach nauczania, inne placówki oświatowo-wychowawcze oraz biblioteki publiczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zaplanowanie i realizacja w tygodniu 20-26 marca minimal jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców.

Udział w „Finansoaktywnych” przepustką do GMW

Gotową propozycją działania dla uczniów i nauczycieli, którą można przeprowadzić w ramach GMW, jest udział w programie edukacyjnym MF „Finansoaktywni”. Misją programu jest edukacja młodzieży w temacie zarządzania finansami. Misja najnowszej, 8. edycji programu brzmi: „Budżet. ¡Plan do działania!”. Uczniowie zapoznają się z pojęciem budżetu – od rodzinnego do budżetu państwa oraz dowiedzą się, w jak sposób mogą uczestniczyć w planowaniu wydatków poprzez budżet obywatelski.

A wszystko to na bazie atrakcyjnych, angażujących i bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych dla nauczyciel przez specjalistów. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do programu, otrzymają zestaw bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez specjalistów. Zestaw zawiera scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentację, materialy video, plakat edukacyjny i kartę konkursową. Materiały są dostępne en línea. W ramach programu organizowany jest także konkurs z nagrodami.

Aby skorzystać z materialłów Ministerstwa Finansów w ramach projektu Global Money Week, wystarczy:

wypełnić Formularz zgłoszeniowy a następnie

poinformować organizatora programu pisząc na ares kontakt@finansoaktywni.pl, że zgłoszenie jest w ramach GMW.

Po zgłoszeniu, materialy edukacyjne zostaną udostępnione w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie są dostępne na stronie www.finansoaktywni.pl.

Zgłoś także swój udział w Projekcie Global Money Week poprzez electroniczny formularz dostępny na stronie UKNF.

W ramach GMW szkolni koordynatorzy mogą skorzystać także z propozycji programowej przygotowanej przez inne instytucje.

O Semana Mundial del Dinero

Incjatorem GMW broma Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania, zapoczątkowana w 2012 roku, to skuteczne narzędzie do poszerzania wiedzy i kompetencji przyszłych uczestników rynku finansowego. Dotychczas w 8. edycjach wzięło udział ok. 40 milionów dzieci i młodzieży ze 170 krajów świata. W GMW zaangażowało się ponad 63 tys. instytucji, takich jak banki centralne, instytucje nadzorujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa finansów i edukacji, a także szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze czyego organizacje społ oeczeńskistwa.

Koordynatorem kampanii GMW w Polsce jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na stronie Global Money Week.

