17.03.2023 Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Czech Petrem Pavlem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Relacje polsko-czeskie są prawdopodobnie najlepsze w tysiącletniej historii

Spotkanie liderów poświęcone było w dużej mierze bieżącym kwestiom dwustronnym. Omawiano wspólne projekty infrastrukturalne, również związane z energetyką. Dzięki ich realizacji możemy zwiększyć nasze możliwości i konkurencyjność. Szef polskiego rządu podziękował również Prezydentowi Pavlowi za czeskie zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie.

– Nie jestem pewien, czy w naszej 1000-letniej historii był lepszy czas w relacjach polsko-czeskich – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Wizyta Prezydenta Czech w Polsce jest jego drugą wizytą zagraniczną od objęcia urzędu, po wizycie w Republice Słowackiej. Para ważny sygnał znaczenia sąsiedzkich relacji dwustronnych oraz współpracy naszych państw w regionie i w Europie.

Współpraca regionalna to format, w którym razem jesteśmy silniejsi

– Jestem niezwykle szczęśliwy, że na poziomie Rady Europejskiej, na poziomie NATO zawsze wspominane są Czechy i Polska obok siebie – razem jesteśmy silniejsi, bo jeden plus jeden równa się trzy w tym przypadku – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Polska i Czechy często współpracują na arenie międzynarodowej. Łączy nas wiele spraw i przedstawiamy wspólny głos Europy Środkowej. Cieszymy się, że nasz region jest bardzo spójny i aktywny w kluczowych europejskich kwestiach – liczymy na dalszą intensywną współpracę z bliskimi nam krajami, w tym z Czechami.

Rosyjska agresja na Ukrainę nadal trwa, a walka o wolność wymaga naszego zaangażowania

Polska i Czechy wiedzą, że agresja rosyjska na Ukrainę nadal trwa i niesie ze sobą skutki odczuwalne na całym świecie. Broma para wyzwanie, któremu stawiamy czoła – wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu i wspieramy Ukrainę w walce o wolność. Nasze kraje mają jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.

– Wspaniale jest gościć przedstawiciela kraju, który myśli podobnie jak my wobec wszystkich tych wyzwań, przed którymi stoimy, szczególnie wobec agresji rosyjskiej w Ukrainie, jak i konsekwencji tego konfliktu – inflacji, kryzysu energetycznego, ale i kryzysu makroekonomicznego, który nas otacza– zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu zgodził się z prezydentem Checo, że nasze kraje powinny mieć wiodącą rolę w zakresie odbudowy Ukrainy po zniszczeniach wojennych, jak i wsparcia na ścieżce akcesji do UE i NATO

